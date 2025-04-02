Нова пошта відкрила нові відділення у Карлових Варах та Младі Болеславі

Нова пошта працює на ринку Чехії з червня 2023 року. Сьогодні мережа компанії налічує 10 відділень, які працюють у Празі, Брно, Пльзені, Ліберці, Остраві, Пардубіце, а відтепер — й у Карлових Варах та Младі Болеславі, йдеться у повідомленні НП.

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Що відомо

У нових відділеннях клієнти можуть швидко відправити та отримати документи та посилки вагою до 30 кг. Відділення у Карлових Варах працює за адресою Moskevská 1796/64, а у Младі Болеславі за адресою tř. Václava Klementa 1394.

Нова пошта також доставляє в 2700 поштоматів та пунктів видачі посилок по всій Чехії завдяки партнерству з Alza та GLS. Віднедавна компанія також відкрила власні пункти видачі та отримання посилок у десяти чеських містах.

Разом із розширенням мережі компанія продовжує надавати зручні та швидкі послуги: адресну доставку та забір відправлень для подальшого пересилання по країні.

Кур'єр може забрати заздалегідь запаковану та оплачену посилку з будь-якої адреси у зручний для клієнта час. Викликати кур'єра можна телефоном, через мультимовний сайт, особистий кабінет або мобільний застосунок.

Термін доставки з України до Чехії — від 5 робочих днів, по Чехії — від 1 дня, а до інших європейських країн — від 2 днів, залежно від відстані.

Клієнти можуть отримати посилки та відправити їх на будь-яку адресу в Чехії, а також до 16-ти країн Європи — Польщі, країн Балтії, Німеччини, Словаччини, Румунії, Угорщини, Іспанії, Франції, Італії, Австрії, Великої Британії, Нідерландів та України.

Усі посилки застраховані за рахунок компанії без додаткових витрат для клієнтів. Нова пошта гарантує повну компенсацію оголошеної вартості у разі пошкодження або втрати посилки.