Нова пошта відкрила відділення у Мадриді

Нова пошта відкрила відділення у столиці Іспанії — Мадриді. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Деталі

Нова точка сервісу працює у Мадриді за адресою: C. del Cañaveral, 95, Bajos 1, 28029. Тут можна відправити та отримати документи та посилки вагою до 30 кг і розмірами до 120×70×70 см.

Компанія доставляє посилки на будь-яку адресу по Мадриду, по Іспанії, а також до 17-ти країн Європи. Термін доставки з України до Іспанії — від 5 днів. Вартість доставки залежить від ваги та місця призначення. Тарифи можна переглянути за посиланням.

«Сьогодні нашими послугами в Іспанії користуються понад 18,5 тисяч клієнтів, зокрема понад 350 бізнесів. Саме тому нещодавно ми запустили доставку до Португалії, оскільки побачили великий попит наших клієнтів саме на цей напрямок», — зазначив СЕО Nova Post в Іспанії Сергій Карпутєв.

За його словами, наступний крок компанії - розширення власної мережі відділень на південь Іспанії: в Бенідормі, Марбельї та ще одного в Валенсії.

Для Нової пошти Мадрид став сьомим містом в Іспанії. З 2024 року компанія також відкрила власні відділення у Барселоні, Валенсії, Аліканте, Торрев'єсі та Малазі.