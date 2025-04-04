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4 квітня 2025, 12:22

Нова пошта відкрила відділення у Мадриді

Нова пошта відкрила відділення у столиці Іспанії — Мадриді. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Нова пошта відкрила відділення у столиці Іспанії — Мадриді.
Фото: Нова пошта

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Деталі

Нова точка сервісу працює у Мадриді за адресою: C. del Cañaveral, 95, Bajos 1, 28029. Тут можна відправити та отримати документи та посилки вагою до 30 кг і розмірами до 120×70×70 см.

Компанія доставляє посилки на будь-яку адресу по Мадриду, по Іспанії, а також до 17-ти країн Європи. Термін доставки з України до Іспанії — від 5 днів. Вартість доставки залежить від ваги та місця призначення. Тарифи можна переглянути за посиланням.

«Сьогодні нашими послугами в Іспанії користуються понад 18,5 тисяч клієнтів, зокрема понад 350 бізнесів. Саме тому нещодавно ми запустили доставку до Португалії, оскільки побачили великий попит наших клієнтів саме на цей напрямок», — зазначив СЕО Nova Post в Іспанії Сергій Карпутєв.

За його словами, наступний крок компанії - розширення власної мережі відділень на південь Іспанії: в Бенідормі, Марбельї та ще одного в Валенсії.

Для Нової пошти Мадрид став сьомим містом в Іспанії. З 2024 року компанія також відкрила власні відділення у Барселоні, Валенсії, Аліканте, Торрев'єсі та Малазі.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Три літри
Три літри
4 квітня 2025, 12:25
#
Ну де ж наш облічітель Нової пошти?
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