Онлайн-сервіси «Укрзалізниці» для придбання квитків працюють без збоїв, а на вокзальних касах немає скупчень пасажирів. Про це повідомила пресслужба компанії.
29 березня 2025, 15:32
«Укрзалізниця» підтвердила стабільність онлайн-продажу квитків
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Оновлення платформи та функціоналу
«Уночі ми перейшли на нову платформу, посилили захист і зараз активно повертаємо додаткові функції», — зазначили в «Укрзалізниці». У мобільному застосунку вже відновлено можливість планувати поїздки з пересадками, а протягом дня поступово повернуть онлайн-табло з розкладами по станціях.
Спокійна ситуація на вокзалах
Компанія підкреслила, що черги біля кас відсутні: «Усе спокійно, рухаємося за графіком». Оновлення системи не вплинуло на комфорт пасажирів, а перехід на нову платформу має підвищити надійність сервісів.
Джерело: Мінфін
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