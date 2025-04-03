Volkswagen зупиняє постачання автомобілів до США, зібраних у Мексиці

Volkswagen вирішив відмовитися від постачання автомобілів до США, зібраних у Мексиці. Так автовиробник намагається запобігти наслідкам нових мит з боку Сполучених Штатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Automotive News.

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Що відомо

Велика німецька автобудівна компанія VW планує додати імпортний збір на автомобілі, що зібрані за межами Сполучених Штатів.

Таку інформацію від Volkswagen of America надали дилерам і з нею ознайомилося Automotive News.

Як зазначено у меморандумі представників німецького автобренду, припиняється транспортування транспортних засобів залізницею з Мексики до США.

«Мексиканські» авто VW

Згідно з даними з відкритих джерел, кілька підприємств Volkswagen у Бразилії, Мексиці, Аргентині та Китаї виробляють низку моделей, які істотно відрізняються від європейської продукції. Серед них моделі Gol, Parati та Сантана, створені на шасі моделей Golf та Passat попередніх поколінь.

Мексиканська філія продовжує виробництво моделі «1,6i» типу «Жук» з 1,6-літровим двигуном на 44 к.с., а з початку 1998 року освоєно випуск принципово нового передньопривідного автомобіля Beetle на шасі моделей Golf, зовні схожого на відомого «Жука».

У 2003 році Мексиканська філія компанії Volkswagen припинила виробництво автомобілів VW Beetle. У тому ж році розпочалося виробництво автомобілів T5. Зараз на базі VW T5 випускають моделі VW Transporter, VW California, VW Caravelle і VW Multivan.

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