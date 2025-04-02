Україна зірвала вже три маяки з восьмого перегляду програми МВФ — учасники консорціуму #RRR4U

Україна не виконала ключовий структурний маяк, обов’язковий для сьомого перегляду програми з МВФ, а також уже зірвала терміни виконання трьох маяків майбутнього восьмого перегляду. Про це повідомили учасники консорціуму #RRR4U під час презентації 13-го випуску Моніторингу виконання умов програми МВФ та допомоги ЄС у межах Ukraine Facility.

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Як зазначається, за планом Ukraine Facility країна також ризикує не виконати одразу дев’ять індикаторів за перший квартал.

Які маяки не виконано

28 березня Виконавча рада МВФ затвердила сьомий перегляд Програми для України. Обов’язковою попередньою умовою для цього стало підписання закону про підвищення акцизів на тютюнові вироби, що відбулося із затримкою в кілька місяців і призвело до недоотримання бюджетом понад 2 млрд грн.

Водночас термін виконання маяка з повного скасування «правок Лозового» перенесли (йдеться про зміни до КПК щодо встановлення строку досудового розслідування, закриття кримінального провадження через закінчення цього строку та порядку його продовження).

«Україна не виконала одне зі своїх зобов’язань — не скасувала „правки Лозового“, які мала скасувати для успішного сьомого перегляду. Те, що Україні вдалося досягти угоди про перегляд на рівні експертів у цьому питанні, означає, що знову МВФ іде нам назустріч, проявляючи певну гнучкість», — заявив економіст Центру економічної стратегії Максим Самойлюк.

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МВФ зменшив розмір найближчого траншу з $900 млн до $400 млн за проханням українського Мінфіну.

«У 2025 році ми маємо кращу ситуацію із зовнішнім фінансуванням дефіциту бюджету, насамперед завдяки програмі ERA — фінансуванню за рахунок доходів від заморожених російських активів. Тому Україна попросила, щоб ми натомість отримали трохи більше фінансування у 2026−2027 роках», — пояснив Самойлюк.

Наступний восьмий перегляд програми, коли МВФ перевірятиме виконання маяків станом на кінець березня, також може бути проблемним.

«З п’яти маяків, які оцінюватиме Фонд, ми виконали повністю і вчасно лише два. Ще три не виконані: призначення голови Бюро економічної безпеки (конкурс триває), затвердження зовнішнього аудиту НАБУ і підготовка стратегії для НКЦПФР. Прогрес не можна назвати задовільним. Нам доведеться або виконувати маяки невчасно — для цього є час до червня, або домовлятися з МВФ про зміну цих маяків чи перенесення їхнього дедлайну» — зазначив Самойлюк.

При перегляді МВФ переніс виконання відповідних маяків, що робить ймовірнішим восьмий перегляд Програми.

Ukraine Facility

Паралельно Україна працює над програмою реформ із ЄС. За словами експертки проєктів DiXi Group Альона Корогод, в України вже виникли проблеми з виконанням зобов’язань в рамках Ukraine Facility за I квартал.

«До кінця березня Україна має виконати 16 індикаторів. Станом на 27 березня виконаними були лише сім. Ще дев’ять індикаторів залишалися невиконаними, — зазначила експертка. — Ми можемо повторити шлях минулого року, коли була затримка виконання. Це потягнуло за собою затримку звітування і, відповідно, затримку з виплатою коштів, яка в такій ситуації може відбутися аж у червні».

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Нагадаємо, що в середині березня Рада Європейського Союзу схвалила 3,5 млрд євро для України (з них 400 млн євро — грантові) за виконання індикаторів четвертого кварталу 2024 року. Загалом Україна розраховує на 12,5 млрд євро від ЄС у 2025 році.

Довідково

RRR4U (Resilience, Reconstruction and Relief for Ukraine) — це консорціум чотирьох українських організацій громадянського суспільства: Центр економічної стратегії, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, Інститут аналітики та адвокації, DiXi Group.