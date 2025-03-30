МВФ оновив структурні маяки для України

Міжнародний валютний фонд під час останнього перегляду програми EFF переніс чотири існуючі структурні маяки та додав чотири нові, повідомив голова фінансового комітету В Р Данило Гетманцев у Telegram.

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Перенесення термінів

Серед відтермінованих завдань: призначення керівника БЕБ з лютого на липень 2025 року, подача законопроєкту про критичні треті особи у фінансовому секторі — з травня на вересень, внесення змін до КПК для боротьби з корупцією — із грудня 2024-го на липень 2025-го, а також публікація аудиту НАБУ — з лютого на липень.

МВФ додав чотири нові цілі:

розробка IT-плану для ДПС і ДМС у межах Нацстратегії доходів — до вересня 2025 року;

ухвалення секторальних стратегій за новою стратегією держінвестицій — до грудня 2025-го;

перевірка професійної придатності НКЦПРФ — до червня 2025-го;

перегляд відбору до наглядових рад держпідприємств — до серпня 2025-го.

Прогноз виконання

Гетманцев вважає, що проблем із виконанням не буде, якщо НКЦПРФ не провалить свій маяк удруге. Можливі затримки з призначенням голови Митної служби до червня, але це стане зрозуміло пізніше. Наступний перегляд програми у липні визначить нові середньострокові цілі.