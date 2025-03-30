Міжнародний валютний фонд під час останнього перегляду програми EFF переніс чотири існуючі структурні маяки та додав чотири нові, повідомив голова фінансового комітету
МВФ оновив структурні маяки для України
Міжнародний валютний фонд під час останнього перегляду програми EFF переніс чотири існуючі структурні маяки та додав чотири нові, повідомив голова фінансового комітету
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Перенесення термінів
Серед відтермінованих завдань: призначення керівника БЕБ з лютого на липень 2025 року, подача законопроєкту про критичні треті особи у фінансовому секторі — з травня на вересень, внесення змін до КПК для боротьби з корупцією — із грудня 2024-го на липень 2025-го, а також публікація аудиту НАБУ — з лютого на липень.
МВФ додав чотири нові цілі:
- розробка IT-плану для ДПС і ДМС у межах Нацстратегії доходів — до вересня 2025 року;
- ухвалення секторальних стратегій за новою стратегією держінвестицій — до грудня 2025-го;
- перевірка професійної придатності НКЦПРФ — до червня 2025-го;
- перегляд відбору до наглядових рад держпідприємств — до серпня 2025-го.
Прогноз виконання
Гетманцев вважає, що проблем із виконанням не буде, якщо НКЦПРФ не провалить свій маяк удруге. Можливі затримки з призначенням голови Митної служби до червня, але це стане зрозуміло пізніше. Наступний перегляд програми у липні визначить нові середньострокові цілі.
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