Xiaomi розширяє виробництво автівок. Гроші планують залучити від продажу акцій

Прагнучи закріпитися на ринку електромобілів, китайський технологічний гігант Xiaomi Corp. оголосив про масштабну фінансову операцію. Компанія планує залучити понад 5 мільярдів доларів , продавши значну частину своїх акцій. Ці кошти стануть ключовим інструментом для реалізації амбітних планів з розширення виробництва електромобілів. Про це пише Bloomberg.

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Інвестиційна стратегія: ставка на електромобілі

Для залучення інвестицій Xiaomi встановила ціну на свої акції в діапазоні від 52,80 до 54,60 гонконгських доларів, що передбачає певну знижку порівняно з поточною ринковою вартістю. Компанія розглядає електромобільний напрямок як стратегічно важливий, прагнучи повторити успіх свого смартфонного бізнесу. Залучені кошти будуть спрямовані на будівництво нових виробничих потужностей та впровадження передових технологій.

Фінансові деталі: залучення капіталу для зростання

Продаж 750 мільйонів акцій дозволить Xiaomi залучити до 5,3 мільярда доларів. Ці кошти будуть використані для прискорення розвитку електромобільного напрямку, а також для фінансування науково-дослідних робіт. Фінансовими консультантами угоди виступають Goldman Sachs і China International Capital Corp.

Ринок та перспективи: амбітні плани Xiaomi

Акції Xiaomi демонструють стійке зростання на Гонконгській фондовій біржі, збільшившись у ціні більш ніж утричі з серпня. Компанія планує використати цей позитивний тренд для активного розвитку свого електромобільного бізнесу, розглядаючи його як перспективний напрямок для подальшого зростання.

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