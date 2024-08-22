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22 серпня 2024, 14:37

Xiaomi отримала $12,5 млрд доходу після початку продажів електрокарів SU7

Китайська корпорація Xiaomi повідомила про найшвидший темп зростання доходу з 2021 року завдяки початковому успіху своїх перших електромобілів і відновленню світового ринку смартфонів. Про це повідомляє Bloomberg.

Китайська корпорація Xiaomi повідомила про найшвидший темп зростання доходу з 2021 року завдяки початковому успіху своїх перших електромобілів і відновленню світового ринку смартфонів.
Фото: wikipedia.org

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Продажі зросли на 32% краще, ніж прогнозувалося, до 88,9 млрд юанів ($12,5 млрд) у другому кварталі 2024 року завдяки доходу від підрозділу електромобілів, який склав приблизно 6,2 млрд юанів ($870 млн).

Чистий прибуток також перевищив очікування і склав 5,1 млрд юанів ($715 млн).

Кращі, ніж очікувалося, результати можуть підживити надію інвесторів на те, що Xiaomi знайшла нове джерело зростання. Засновник Лей Цзюнь пообіцяв інвестувати $10 млрд у виробництво автомобілів, зробивши сміливу ставку на повторення успіху, досягнутого у сфері смартфонів.

Його компанія випустила свій перший електромобіль у березні 2024 року, хоча ринок вже був переповнений набагато більшими гравцями, такими як Tesla та BYD. Мільярдер сказав, що Xiaomi прагне увійти до п’ятірки найкращих автовиробників через 15−20 років.

Зростання акцій

Акції Xiaomi зросли приблизно на 16% з моменту початку продажу електромобілів наприкінці березня.

Пекінська компанія у травні підвищила цілі щодо поставок автомобілів до 120 000 електрокарів цього року проти оголошеної раніше цілі близько 100 000.

В середу президент компанії Лу Вейбін заявив, що очікує, що поставки електрокарів продовжать прискорюватися в найближчі місяці, а втрати поступово зменшаться.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що через дефіцит нових електрокарів Xiaomi SU7 власники вживаних моделей можуть продати їх дорожче, ніж вони нові коштують у салоні.

Наприклад, в КНР на одному із сайтів Xioami SU7 Max з пробігом 600 км продають за $47,2 тис., а з пробігом 1900 км — за $46 тис. При цьому, що ціна нового SU7 Max становить $41,5 тис.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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