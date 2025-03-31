Goldman Sachs підвищив оцінку ймовірності рецесії у США до 35%

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Зміна прогнозу серед іншого відображає різке погіршення рівня споживчої та ділової довіри та заяви Білого дому, які «вказують на підвищення готовності терпіти економічну слабкість у найближчій перспективі у прагненні проводити свою політику», зазначають аналітики.

Індекс споживчої довіри в США в березні зменшився до 57 пунктів порівняно з 64,7 пунктами на місяць раніше, згідно з опублікованими 28 березня остаточними даними Мічиганського університету, який розраховує цей показник. Це мінімальний рівень із листопада 2022 року.

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«В останні кілька років настрої були поганим індикатором майбутньої активності, але фундаментальні економічні показники не такі сильні, як у минулі роки, і тому ми не такі схильні ігнорувати недавнє зниження настроїв», — пишуть аналітики.

При цьому банк очікує оголошення президентом країни Дональдом Трампом на цьому тижні дзеркальних імпортних мит щодо всіх її торгових партнерів у середньому на рівні 15%, хоча винятки з цих заходів окремих країн та товарів, на думку аналітиків, можуть знизити цей рівень.

Крім того, Goldman підвищив прогноз базової інфляції у США на кінець 2025 року до 3,5% та знизив прогноз зростання ВВП країни цього року до 1%. Через очікуване уповільнення економіки він також підвищив прогноз безробіття в Штатах на кінець року до 4,5%.

Банк тепер очікує трьох зниження відсоткової ставки Федеральною резервною системою (ФРС) цього року (у липні, вересні та листопаді) і жодного наступного. Раніше очікувалося два зниження у 2025 році та одне у 2026 році. Таким чином, прогноз так званої кінцевої ставки (terminal rate) — нижньої точки циклу зниження — залишився в діапазоні 3,5−3,75%.

«Керівництво ФРС поки не надає особливого значення підвищенню інфляційних очікувань, але ми думаємо, що це підвищення піднімає планку для зниження ставки і, зокрема, ставить більший акцент на можливому зростанні безробіття як аргумент на користь зниження», — зазначає Goldman.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що інфляція в США вперше за 5 місяців сповільнилася. Зростання індексу споживчих цін (CPI) у США сповільнилося до 2,8% у лютому з 3% у січні.