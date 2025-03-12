Зростання індексу споживчих цін (CPI) в США уповільнився до 2,8% у лютому з 3% у січні. Про це свідчать дані tradingeconomics.
12 березня 2025, 16:23
Інфляція в США вперше за 5 місяців уповільнилась
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Такі дані виявились несподіванкою, адже експерти очікували на трохи більшу цифру — 2,9%.
Для ринків це може бути позитивом, оскільки інфляція вперше за 5 місяців продемонструвала уповільнення, що може спонукати ФРС розглядати зниження ставки.
Джерело: Мінфін
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