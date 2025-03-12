Інфляція в США вперше за 5 місяців уповільнилась

Зростання індексу споживчих цін (CPI) в США уповільнився до 2,8% у лютому з 3% у січні. Про це свідчать дані tradingeconomics.

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Такі дані виявились несподіванкою, адже експерти очікували на трохи більшу цифру — 2,9%.

Для ринків це може бути позитивом, оскільки інфляція вперше за 5 місяців продемонструвала уповільнення, що може спонукати ФРС розглядати зниження ставки.