JPMorgan: політика Трампа підвищує ризик рецесії в США до 40%

Головний економіст JPMorgan Брюс Касман заявляє, що ймовірність настання рецесії в США цього року становить близько 40%. Про це повідомляє Reuters.

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Крім того, він попереджає про ризик довгострокового негативного впливу на інвестиційну привабливість країни, якщо дії адміністрації призведуть до втрати довіри до системи державного управління США.

«Зараз ми перебуваємо в стані підвищеної стурбованості щодо економіки США», — заявив Касман журналістам у Сінгапурі.

Він зазначив, що поки не вносив змін до своїх прогнозів, проте оцінює ризик рецесії приблизно в 40%, що вище за початкову оцінку в 30%, яку він давав на початку року.

Касман заявив, що ризик рецесії зросте, ймовірно, до 50% або вище, якщо взаємні тарифи, які Трамп погрожує запровадити з квітня, набудуть чинності.

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«Якщо ми продовжимо йти цим шляхом більш руйнівної, недружньої до бізнесу політики, я думаю, що ризики рецесії зростуть», — сказав він.

Економіст також вказав на можливість втрати довіри інвесторів до американських активів.

ВВП

Наразі JP Morgan прогнозує зростання ВВП США на 2% цього року.

Економісти Goldman Sachs і Morgan Stanley погіршили свої прогнози зростання ВВП США і передбачають його на рівні 1,7% і 1,5% відповідно.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що інфляція в США вперше за 5 місяців уповільнилась. Зростання індексу споживчих цін (CPI) в США уповільнився до 2,8% у лютому з 3% у січні.