Через підвищене навантаження на систему онлайн-продажу Укрзалізниці можуть виникати збої в роботі застосунку та сайту продажу квитків. Про це повідомляє пресслужба компанії.
У застосунку і на сайті Укрзалізниці збій: відкриті додаткові каси
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Відкриття додаткових кас
Щоб збалансувати попит на квитки, Укрзалізниця відкриває додаткові каси в містах із найбільшим пасажиропотоком:
- У Києві наразі працюють 27 кас: 25 — на Центральному вокзалі та дві додаткові — на Південному.
- Посилено й касові зони у Львові: зараз на вокзалі працюють уже 10 кас.
«Також у касових залах продовжують працювати вокзальні „янголи“, які консультують пасажирів із питань придбання, повернення квитків та посадки на поїзд», — йдеться у повідомленні.
У компанії також зазначили, що ІТ-команда Укрзалізниці разом із партнерами цілодобово працює над мінімізацією наслідків збоїв після відновлення систем.
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Нагадаємо
Як писав «Мінфін», 23 березня Укрзалізниця зазнала технічного збою, через який були недоступні онлайн-продаж квитків, сервіси замовлення послуг та довідкова інформація.
Вранці, 27 березня, Укрзалізниця заявила, що відновила систему онлайн-продажів у резервному форматі для придбання нових квитків на поїзди та їх повернення.
Водночас українців попередили, що через пікові навантаження на систему можливі тимчасові технічні перебої в роботі.
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