Головне за четвер: Угода про рідкоземельні метали, держборг і курс долара та євро у квітні

Текст угоди на 58 сторінок, який датований 23 березня та надісланий США Україні, просто жахливий та не на нашу користь. Про це в телеграм-каналі написав заступник голови Податкового комітету Верховної Ради Ярослав Жлезняк.

Держборг України у лютому зменшився на 48,5 мільярда гривень

Державний та гарантований державою борг України у лютому 2025 року зменшився на 48,48 млрд грн — до 7 019,53 млрд грн.

Чому банки розривають ділові стосунки з родичами загиблих воїнів

У лютому читачі «Мінфіну» залишили 405 відгуків на роботу банків, із яких 253 зараховано та надіслано на розгляд фінустановам. Із якими проблемами стикнулися наші читачі, та що радять юристи та банкіри, щоб уникнути їх у майбутньому, розповімо у свіжому огляді Народного рейтингу банків.

Заморожені російські активи: чому у Європи більше немає часу на зволікання

За три роки війни Європа досі вагається щодо долі заморожених російських активів. Чому часу зволікати з цим рішенням немає, УП розповіла заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра. «Мінфін» вибрав головне.

Курс долара та євро у квітні: за чим стежити та як змінювати свій портфель валютних заощаджень

Світові валютний та сировинний ринки у квітні продовжить лихоманити. До традиційних чинників, які впливають на поведінку пари євро/долар, — засідання ФРС та ЄЦБ, стан економік США та Євросоюзу, тепер додався елемент несподіванки, які у достатній кількості продукує американський президент Дональд Трамп. Насамперед його рішення щодо зміни формату світової торгівлі.