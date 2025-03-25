Трамп каже, що незабаром очікує підписання угоди з Україною про рідкісноземельні метали

Президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром очікує підписання угоди з Україною про рідкісноземельні метали. Про це пише Reuters.

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Що відомо

Трамп також сказав, що Сполучені Штати говорять з Україною про потенціал для американських фірм, які володіють українськими електростанціями.

Делегація США зустрілася з українськими офіційними особами в неділю та з російськими офіційними особами в понеділок в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

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Переговори були зосереджені переважно на припиненні вогню в Чорному морі, але Трамп сказав, що виникають інші питання, оскільки він наполягає на припиненні трирічної війни росії проти України.

«Зараз ми говоримо про територію. Ми говоримо про лінії розмежування, говоримо про енергетику, власність на електростанцію. Деякі люди кажуть, що Сполучені Штати повинні володіти електростанцією… тому що ми маємо досвід», — сказав він.

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 1 березня Україна і США не підписали угоду про рідкісноземельні метали, як планувалося спочатку. Церемонію підписання скасували.