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25 березня 2025, 9:54

Трамп каже, що незабаром очікує підписання угоди з Україною про рідкісноземельні метали

Президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром очікує підписання угоди з Україною про рідкісноземельні метали. Про це пише Reuters.

Президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром очікує підписання угоди з Україною про рідкісноземельні метали.
Фото: Getty images

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Трамп також сказав, що Сполучені Штати говорять з Україною про потенціал для американських фірм, які володіють українськими електростанціями.

Делегація США зустрілася з українськими офіційними особами в неділю та з російськими офіційними особами в понеділок в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

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Переговори були зосереджені переважно на припиненні вогню в Чорному морі, але Трамп сказав, що виникають інші питання, оскільки він наполягає на припиненні трирічної війни росії проти України.

«Зараз ми говоримо про територію. Ми говоримо про лінії розмежування, говоримо про енергетику, власність на електростанцію. Деякі люди кажуть, що Сполучені Штати повинні володіти електростанцією… тому що ми маємо досвід», — сказав він.

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 1 березня Україна і США не підписали угоду про рідкісноземельні метали, як планувалося спочатку. Церемонію підписання скасували.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+42
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
25 березня 2025, 10:35
#
Трамп отримав економічний паспорт українця!
Скоро отримає ще енергетичний і територіальний!
+
+30
Kharakternyk
Kharakternyk
25 березня 2025, 10:57
#
А коли буде передача всіх АЕС в управління США?
+
+30
kievpol
kievpol
25 березня 2025, 11:24
#
Дерибан… здам все, аби ще трішки побути при владі, а далі в тумани… тумани…
+
+15
zephyr
zephyr
25 березня 2025, 12:12
#
Если постоянно повторять «шакалат-шакалат», то во рту слаще станет.
+
+30
Markell
Markell
25 березня 2025, 11:26
#
Якщо вірити кожному слову цього балабола, то 6
-Україна вже програла
-Гренландія вже у власності США
-Канада 51 штат
-Мир вже підписаний
і т.д.
Американська демократія увійшла в турбулентність пропаганди і дурнуватих вкидів.
+
0
zephyr
zephyr
25 березня 2025, 12:12
#
Та, от мёртвого осла уши ему дали, а не какие-то редкоземельные металлы
+
+15
Aleksandr09
Aleksandr09
25 березня 2025, 12:31
#
А потом что- шашлыки или кофе в ялте?
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