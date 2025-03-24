Трамп погрожує 25%-ми митами тим, хто буде купувати нафту у Венесуели

Президент США Дональд Трамп заявив, що буде вводити 25% мита для будь-якої країни, яка купує нафту і газ з Венесуели, посилаючись на міграцію і членів злочинних угруповань в США. Про це він написав у своєму пості на Truth social, передає Bloomberg.

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«Будь-яка країна, яка купує нафту або газ у Венесуели, буде змушена платити Сполученим Штатам 25% мита на будь-яку торгівлю з нашою країною. Вся документація буде підписана і зареєстрована, а тариф набуде чинності 2 квітня 2025 року», — написав Трамп на своїй сторінці.

Цей крок може вплинути на Китай, який є основним покупцем нафти з Венесуели.

Експорт венесуельської нафти зріс до п'ятирічного максимуму в лютому, перш ніж адміністрація Трампа змусила американську Chevron Corp. згорнути свою діяльність в країні до 3 квітня.