Україна обновила зобов’язання за програмою EFF з МВФ

Під шостий перегляд програми EFF Україна оновила Меморандум про економічну і фінансову політику. З’явилось три нові структурні маяки, а також один маяк (вступ у дію податкового законопроекту 11416-д) був виконаний як попередній захід (prior action) перед шостим переглядом. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

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Він нагадав, що структурні маяки — це жорсткі зобов’язання щодо реформ із дедлайнами, що бере на себе позичальник у ході виконання програми МВФ.

Нові маяки

Три нові маяки, які добавились:

Перший маяк (строк — до кінця січня 2025 року). Підготувати операційну стратегію для НЦКПФР (регулятора ринку цінних паперів та фондового ринку), в тому числі ініціювати проведення його незалежної оцінки.

«Додам від себе, що можу тільки привітати цей крок, оскільки результати роботи комісії, діяльність або бездіяльність якої неодноразово становилась предметом заслуховування на комітеті (включно, із питанням Фрідом фінанс, регулюванням ринку криптоактивів та ін.), м'яко кажучи, не можна вважати задовільною», — зазначив Гетманцев.

Другий маяк (строк — до кінця травня 2025 року). Підготувати та подати до парламенту законопроект про критичні ризики третіх сторін, з якими стикаються банки, небанківські установи та платіжні системи.

Законопроект має допомогти фінансовим установам завчасно розпізнавати та мінімізувати таки операційні ризики.

Мова йде про різноманітні ризики, у т.ч. у контексті кібер-загроз, з якими стикаються фінансові установи, взаємодіючи із третіми сторонами, використовуючи послуги третіх сторін для забезпечення свої операційних потреб тощо.

Третій маяк (строк — до кінця жовтня 2025 року). Підготувати та опублікувати зовнішню оцінку НКРЕКП (регулятора у сфері енергетики та комунальних послуг) Секретаріатом енергетичного співтовариства (за запитом).

Гетманцев зазначив, що після оновлення Меморандуму структурних маяків стало 51 (якщо рахувати із вступом в дію податкового законопроекту 11416-д), з яких 34 вже виконано (5 із запізненням).

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Сьомий перегляд програми

Він також заявив, що до наступного, сьомого перегляду програми, Україна матиме дуже щільний графік виконання зобов’язань за програмою EFF.

На перегляд будуть виноситись 8 маяків із строком виконання до кінця січня наступного року (загалом їх 11, з яких 2 — зараховано, 1 — постійно діючий по банкам, що відносить великі державні банки до сфери управління Мінфіну та забороняє рекапіталізацію за рахунок бюджету проблемних недержавних банків).

З цих 8 маяків:

3 маяки по фінансовій політиці (рамкова програма фінансового оздоровлення банків, методологія оцінки банківських наглядових ризиків, стратегія для НЦКПФР),

1 по енергетиці (затвердження наглядового складу Укренерго),

1 по фіскальному блоку (внесення змін до бюджетного кодексу у продовження реформи державними інвестиціями),

3 по анти-корупційній сфері (реформа Рахункової палати, створення нового вищого адмінсуду, правки до КПК).

«Частина з цих маяків вже виконана, по деяким пунктам, таким як створення нового вищого адмінсуду (замість ліквідованого ОАСК) та внесення змін до КПК (в т. ч. у контексті скасування правок Лозового) дискусії продовжуються. Очікую, що вони будуть виконання, хоча і не виключно зараховані із запізненням», — додав Гетманцев.