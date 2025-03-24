У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 13007 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Нацбанку України та інститутів спільного інвестування». Про це повідомляє БізнесЦензор.
У Раді зареєстрували законопроєкт, який захистить вкладників банків
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Що відомо
Ця законодавча ініціатива має заповнити низку нормативних прогалин на виконання зобов’язань України у межах співпраці з МВФ та зміцнити довіру суспільства до фінансової системи, повідомили у Національному банку України (НБУ) у відповідь на запит.
«Законопроєкт також спрямований на підвищення рівня захисту вкладників та інших кредиторів банків в процесі їх виведення з ринку та ліквідації, а також на впровадження сучасних міжнародних практик, спрямованих на забезпечення стійкості фінансової системи України», — пояснили в Національному банку.
Зокрема, документом пропонується:
- інвестори, які претендують на активи та пасиви банку, що виводиться з ринку, отримають більше часу на ознайомлення з інформацією про банк, а Фонд — для оцінки його майна;
- створюється можливість об'єднання кількох способів врегулювання в одному банку за участі декількох інвесторів, що має стимулювати інтерес до конкурсів з боку середніх та невеликих банків;
- спрощується отримання попередньої кваліфікації для потенційних інвесторів та приймаючих банків та посилюється їх захист.
Запропоновані новації відповідають світовій практиці та сприятимуть захисту учасників банківського ринку, стверджують експерти.
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