У Раді зареєстрували законопроєкт, який захистить вкладників банків

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 13007 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Нацбанку України та інститутів спільного інвестування». Про це повідомляє БізнесЦензор.

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Що відомо

Ця законодавча ініціатива має заповнити низку нормативних прогалин на виконання зобов’язань України у межах співпраці з МВФ та зміцнити довіру суспільства до фінансової системи, повідомили у Національному банку України (НБУ) у відповідь на запит.

«Законопроєкт також спрямований на підвищення рівня захисту вкладників та інших кредиторів банків в процесі їх виведення з ринку та ліквідації, а також на впровадження сучасних міжнародних практик, спрямованих на забезпечення стійкості фінансової системи України», — пояснили в Національному банку.

Зокрема, документом пропонується:

інвестори, які претендують на активи та пасиви банку, що виводиться з ринку, отримають більше часу на ознайомлення з інформацією про банк, а Фонд — для оцінки його майна;

створюється можливість об'єднання кількох способів врегулювання в одному банку за участі декількох інвесторів, що має стимулювати інтерес до конкурсів з боку середніх та невеликих банків;

спрощується отримання попередньої кваліфікації для потенційних інвесторів та приймаючих банків та посилюється їх захист.

Запропоновані новації відповідають світовій практиці та сприятимуть захисту учасників банківського ринку, стверджують експерти.