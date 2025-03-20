Україна отримала від ЄС ще 1 млрд євро у рамках позики G7

Україна отримала від ЄС ще 1 млрд євро у межах позики G7, яку погасять за рахунок заморожених активів рф. Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

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Подробиці

Позика має бути погашена за рахунок надходжень від заморожених російських активів.

«Загалом обсяг макрофінансової допомоги становить 18,1 млрд євро, що є внеском ЄС в ініціативу з надання кредитів на екстрене прискорення доходів, що реалізується під керівництвом G7, яка в сукупності спрямована на надання Україні фінансової підтримки у розмірі близько 45 млрд євро», — йдеться у заяві ЄК.

У прес-релізі також зазначається, що ЄС з 2022 року направив Україні близько 140 млрд євро, зокрема:

71,3 млрд євро у вигляді фінансової та бюджетної підтримки, а також гуманітарної допомоги;

49,3 млрд євро у вигляді військової допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру та державами-членами окремо;

17 мільярдів євро виділено державам-членам для задоволення потреб людей, які рятуються від війни;

1,5 млрд євро отримано за рахунок надходжень, пов'язаних із замороженими та іммобілізованими російськими суверенними активами (непередбачений прибуток).

Нагадаємо

18 грудня до Державного бюджету України надійшов транш від Європейського Союзу обсягом 4,1 млрд євро в рамках фінансового інструменту Ukraine Facility. Із них 1,5 млрд євро — грант.

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