ЄС не буде конфісковувати заморожені активи рф — DW

Європейський Союз зупинив обговорення питання конфіскації заморожених російських активів. Про це йдеться у підсумковому документі саміту ЄС від 20 березня, який опинився в розпорядженні Deutsche Welle.

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«Відповідно до законодавства ЄС, російські активи повинні залишатися знерухомленими доти, доки росія не припинить свою агресивну війну проти України і не компенсує їй збитки, завдані цією війною», — йдеться в докумнті.

Низка країн проти конфіскації активів рф

Проти конфіскації понад 200 млрд євро суверенних російських активів виступали кілька країн Євросоюзу.

Вони аргументували свою позицію законодавством ЄС, небезпекою подібного прецеденту для європейської конкурентоспроможності на ринку фінансових послуг, необхідністю підтримувати Україну на відсотки від цих коштів, а також тим, що ця сума є «картою» на мирних переговорах і засобом вливу на росію.

Водночас ЄС готовий і надалі посилювати тиск на росію, зокрема шляхом запровадження додаткових санкцій та посилення контролю за дотриманням існуючих заходів, аби послабити її здатність вести війну проти України, йдеться у документі.

«Ми починаємо думати про ендшпиль в Україні, про мирні переговори, припинення вогню, мирну угоду, яка може бути підписана як через три місяці, так і через три роки. І люди починають розуміти, що мати ці активи може бути важливіше, ніж конфіскувати їх, не знаючи при цьому, що з ними робити», — зазначив напередодні саміту європейський дипломат.

Нагадаємо

18 березня 2025 року Велика Британія та Євросоюз почали переговори про те, як конфіскувати заморожені російські активи, щоб посилити тиск на рф напередодні можливих мирних переговорів щодо завершення війни проти України.