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20 березня 2025, 20:00

Головне за четвер: 1 млрд євро від ЄС, ставка ФРС та куди вигідніше вкласти 100 тисяч гривень

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Джерело: Мінфін
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