Депозити, ОВДП, валюта, золото: куди вигідніше вкласти 100 тис. грн при зростанні інфляції
Головне за четвер: 1 млрд євро від ЄС, ставка ФРС та куди вигідніше вкласти 100 тисяч гривень
Інфляція продовжує прискорюватись. Тому для багатьох українців питання збереження своїх заощаджень від знецінення стає дедалі гострішим. Розглянемо традиційні за наших умов варіанти інвестування на рік середньої за нинішніми мірками суми у 100 тис. грн.
Україна отримала від ЄС ще 1 млрд євро у рамках позики G7
Україна отримала від ЄС ще 1 млрд євро у межах позики G7, яку погасять за рахунок заморожених активів рф.
Пів трильйона у розвиток: чому та куди інвестували українські підприємства у 2024 році
Минулого року капітальні інвестиції в Україні склали 534,4 млрд грн, або на 35% більше, ніж у 2023 році. Такі цифри нещодавно оприлюднив Держстат. Влада такі цифри пояснює початком відновлення вітчизняної економіки. «Мінфін» вирішив розібратися, що насправді стоїть за цими цифрами, хто і чому вкладає кошти в розвиток під час війни.
Усі системні банки запустять миттєві перекази у першому півріччі 2025 року — НБУ
Миттєвими переказами Системи електронних платежів (СЕП) 4.1 Національного банку України вже користуються 19 банків із 61 на ринку, з яких 8 є системно важливими. Про це повідомив НБУ.
ФРС очікувано залишила базову ставку у діапазоні 4,25−4,5%
Федеральна резервна система (ФРС) зберегла відсоткову ставку за федеральними кредитними засобами (federal funds rate) у діапазоні 4,25−4,5% річних. Про це йдеться у повідомленні Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) за підсумками засідання.
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