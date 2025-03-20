ЦБ Китаю зберіг базову ставку на рівні 3,1%

Народний банк Китаю (НБК) зберіг базову процентну ставку за кредитами (LPR) терміном на рік на рівні 3,1% річних.

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Як змінилася ставка

Ставка за кредитами з терміном понад п'ять років залишилася без змін на рівні 3,6%. LPR впливає рівень виплат за позиками, а п'ятирічна ставка, зокрема, визначає вартість іпотечного кредитування.

2024 року зниження річної ставки відбувалося двічі: у липні — до 3,35%, і в жовтні — 3,1%.

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У 2024 році відсоток за борговими зобов'язаннями на п'ять років скорочувався тричі: у лютому до 3,95%, у липні до 3,85% та у жовтні до 3,6%.

НБК продовжить пом'якшувати грошово-кредитну політику у 2025 році, випливало з підсумків засідання Політбюро Центрального комітету Комуністичної партії Китаю (ЦК КПК).

Це перший такий сигнал після засідання партійного органу за останні 14 років, поряд із активнішою фіскальною політикою, спрямованою на стимулювання економічного зростання.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що влада Китаю затвердила випуск рекордної кількості спеціальних казначейських облігацій на $411 млрд у 2025 році.