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24 грудня 2024, 16:51

Китай випустить рекордну кількість облігацій, щоб врятувати економіку

Влада Китаю затвердила випуск рекордної кількості спеціальних казначейських облігацій на $411 млрд у 2025 році. Про це пише Reuters.

Влада Китаю затвердила випуск рекордної кількості спеціальних казначейських облігацій на $411 млрд у 2025 році.
Фото: depositphotos

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Що відбувається з економікою

Пекін посилює фіскальні стимули для підтримки економіки. яка натрапляє на труднощі. План випуску суверенного боргу для 2025 року майже втричі перевищує обсяг у 1 трильйон юанів, що був випущений цього року.

Очікується, що після вступу Дональда Трампа на посаду у січні 2025 року США значно підвищать тарифи на китайський імпорт, що посилить тиск на економіку Китаю. Пекін планує компенсувати ці ризики шляхом стимулювання внутрішнього попиту.

Читайте: Китай випустить доларові облігації вперше за 3 роки

Проблеми в секторі нерухомості, високий рівень боргу місцевих урядів і слабкий споживчий попит змушують владу Китаю концентруватись на внутрішніх джерелах зростання.

Зазначається, що залучені кошти спрямують на:

  • стимулювання споживання громадян через субсидії на оновлення товарів, таких як автомобілі й побутова техніка;
  • оновлення великого промислового обладнання;
  • інвестиції в інноваційні сектори, такі як електромобілі, робототехніка, напівпровідники та зелена енергетика;
  • будівництво залізниць, аеропортів і аграрної інфраструктури;
  • посилення безпеки у стратегічних сферах;
  • рекапіталізацію великих державних банків, які стикаються зі скороченням прибутків, зростанням проблемних кредитів і зменшенням маржі.

Випуск нових спеціальних казначейських облігацій складе 2,4% від ВВП Китаю за 2023 рік.

Пекін прагне вийти на економічне зростання у 2025 році на рівні 5% і збільшити дефіцит бюджету до рекордних 4% ВВП.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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