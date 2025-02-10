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10 лютого 2025, 9:16

Інфляція в Китаї прискорилася вперше із серпня

Споживча інфляція в Китаї прискорилася вперше з серпня, що було викликано сплеском витрат домогосподарств у період святкування Нового року за місячним календарем, незважаючи на дефляційний тиск, що зберігається, пише Bloomberg.

Споживча інфляція в Китаї прискорилася вперше з серпня, що було викликано сплеском витрат домогосподарств у період святкування Нового року за місячним календарем, незважаючи на дефляційний тиск, що зберігається, пише Bloomberg.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЯк змінилися ціниІндекс споживчих цін зріс на 0,5% у січні порівняно з минулим роком, повідомило Національне бюро статистики у неділю після зростання на 0,1% у попередньому місяці.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як змінилися ціни

Індекс споживчих цін зріс на 0,5% у січні порівняно з минулим роком, повідомило Національне бюро статистики у неділю після зростання на 0,1% у попередньому місяці. Середній прогноз економістів складав 0,4%.

Тимчасовий бум видатків під час восьмиденної перерви на короткий час приховав масштаб дефляційної проблеми, з якою зіткнулася друга за величиною економіка світу. Вартість послуг зросла на 0,9%, що становило понад 50% від загального зростання ІСЦ, згідно зі статистичним бюро.

Промислова дефляція в Китаї продовжується вже 28-й місяць — ціни знизилися на 2,3%, залишившись на рівні скорочення індексу у грудні.

Читайте також: Китай анонсував більше фіскальних стимулів для економіки

Аналітики Nomura Holdings Inc., включаючи Сонала Варму і Сі Ін То, підрахували, що ІСЦ Китаю міг бути схильний до впливу в розмірі 0,4 процентних пункту через святкування Місячного нового року.

Стан споживчої економіки дедалі більше перебуває у центрі уваги Китаю після того, як він обмінявся першими ударами у торгівельній війні зі США.

Поліпшення внутрішнього попиту необхідно, щоб допомогти компенсувати наслідки більш високих мит на експорт, запроваджених цього місяця адміністрацією Трампа.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що влада Китаю затвердила випуск рекордної кількості спеціальних казначейських облігацій на $411 млрд у 2025 році.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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