Головне за середу: українські цінні папери впали, ВВП зріс на 1,1%

Котирування українських акцій на Варшавській та Лондонській фондових біржах (WSE) після суттєвого зростання у понеділок та вівторок у середу падають після повідомлень про результати розмови президента США Дональда Трампа із російським диктатором путіним.

Німеччина виділить Україні понад 11 млрд євро допомоги до 2029 року

Уряд Німеччини затвердив виділення 3 млрд євро на військову допомогу Україні у 2025 році та планує надати понад 8 млрд євро підтримки у 2026−2029 роках, що разом складе понад 11 млрд євро.

ВВП України зріс на 1,1% — міністр економіки

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) за січень-лютий 2025 року становить 1,1%. Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

Рейтинг стійкості банків: чим вразили Укрсиб, Універсал та МТБ Банк

За підсумками чергового Рейтингу стійкості українських банків від «Мінфіну», улюбленцем вкладників та експертів виявився Укрсиббанк: вже вкотре за час повномасштабного вторгнення він здобуває першу позицію.