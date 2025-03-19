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19 березня 2025, 14:22

Українські акції та євробонди падають після розмови Трампа з путіним

Котирування українських акцій на Варшавській та Лондонській фондових біржах (WSE) після суттєвого зростання у понеділок та вівторок у середу падають після повідомлень про результати розмови президента США Дональда Трампа із російським диктатором путіним. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Котирування українських акцій на Варшавській та Лондонській фондових біржах (WSE) після суттєвого зростання у понеділок та вівторок у середу падають після повідомлень про результати розмови президента США Дональда Трампа із російським диктатором путіним.
Фото: pixabay.com

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Акції

За даними WSE, станом на 12:10 за київським часом акції агрохолдингу «Агротон» із землею біля фронту подешевшали на 8,01%, Milkiland — на 7,33%, Coal Energy із зупиненими через війну шахтами — на 7,30%, KSG-Agro — на 4,62%, найбільшого у країні виробника цукру «Астарти» — на 2,29%, найбільшого у світі експортера олії «Кернел» — на 2,36%.

Лише акції агрохолдингу ІМК показали зростання на 4,17%

На Лондонській біржі, де нема такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, курс акцій найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП з ранку знизився на 2,16%, тоді як акцій гірничорудної компанії Ferrexpo — на 12,01% (щоправда, компанія в цей день випустила ще й річний звіт із зростанням збитків та повідомлення про ініціювання міжнародного арбітражу з Україною через 49% акцій Полтавського ГЗК).

Євробонди

Котирування суверенних українських єврооблігацій, за даними Франкфуртської фондової біржі, впали у середу на 1,3−2,6%, а ВВП-варанти подешевшали на 0,25%.

Нагадаємо

Вчора, 18 березня, Трамп провів тривалу телефону розмову з путіним. Сторони заявили, що досягнуто припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі. путін нібито дав наказ припинити обстріли енергетики, але в ніч 19 березня ворог в черговий раз атакував Україну дронами та ракетами.

Сьогодні, 19 березня, президент України Володимир Зеленський поговорить з американським лідером Дональдом Трампом.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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