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19 березня 2025, 13:33

Шість країн закликають прискорити вступ України до ЄС — Politico

Європейський Союз повинен терміново сформулювати чіткий план вступу України до складу блоку як повноправного члена. Про це заявили шість країн-членів ЄС на тлі зростаючих побоювань, що Угорщина прагне перешкоджати вступу України до Євросоюзу, повідомляє Politico.

Європейський Союз повинен терміново сформулювати чіткий план вступу України до складу блоку як повноправного члена.
Фото: pixabay.com

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У спільній заяві високопоставлені дипломати зі Швеції, Фінляндії, Данії, Латвії, Литви та Естонії закликали Брюссель підготувати «конкретні пропозиції щодо того, як рішуче просунути процес вступу України до ЄС».

«Підтверджуючи нашу повну та однозначну відданість перспективі членства України в Європейському Союзі, ми закликаємо до прискорення процесу приєднання». Настав час для прийняття амбітних та дієвих рішень у цьому контексті", — йдеться у заяві.

Незважаючи на те, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн публічно висловила думку, що Україна може стати членом блоку до 2030 року, підписанти листа наполягають на конкретних кроках для реалізації цієї мети.

«Україна досягла значного прогресу в реформах — тепер ми повинні мобілізувати наші зусилля, щоб допомогти Україні реалізувати її прагнення», — зазначається у листі.

Водночас у листі наголошується, що процес розширення повинен бути «передбачуваним і базуватися на власних досягненнях», а «двосторонні питання, що суперечать загальним стратегічним інтересам Євросоюзу, не повинні застосовуватися для блокування прогресу, а повинні вирішуватися шляхом добросовісного діалогу».

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан постійно виступає проти прийняття України до блоку з 27 країн, і його дипломати в Брюсселі постійно висловлюють заперечення під час переговорів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що ЄС, Данія та Литва запустили програму «Ukraine2EU — Фонд підтримки інтеграції України до ЄС». Її загальний бюджет, сформований фундаторами, складе 14 млн євро.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
bonv
bonv
19 березня 2025, 13:55
#
Прискорюватимуть повільно…
+
0
neverice
neverice
19 березня 2025, 14:01
#
Добрий знак. Якщо раніше важко було знайти хоч когось, хто б підтримував наш вступ, то зараз вже є країни які активно виступають за прискорення вступу. І навіть враховуючи Угорщину, 2030 вже виглядає цілком реалістичним. Бо власне цей термін на офіційному рівні озвучується самим ЄС. А це вже не просто наміри — це плани з конкретними датами.
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