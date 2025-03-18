НБУ готується до запуску цифрової гривні

Національний банк України працює над пілотним проектом із запровадження цифрової е-гривні. Це буде третя, альтернативна, форма поруч із готівковою та безготівковою. Про це повідомив заступник голови НБУ Олексій Шабан в інтерв'ю ЦЕС.

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За його словами, регулятор поки не ухвалив рішення про початок емісії цифрової гривні. У законі про платіжні послуги є стаття, яка запроваджує нову форму національної валюти — е-гривні поряд з готівковою і безготівковою.

Не електронні, а цифрові гроші

«Почну з зауваження, що не електронні гроші, а цифрові гроші. Електронні гроші — це за природою дещо інше, та і мета, напевно. Тепер гривня може бути і цифровою. Ми не говоримо про те, що це буде єдиний вид валюти, і громадянин може сам вирішувати, користуватись чи ні. Не хочеш — не користуйся. Третя форма гривні, альтернативна», — вказав Шабан.

Він додав, що з розвитком цифрових активів та цифрової економіки є розуміння, що платіжний інструмент і те, що продається, мають мати тотожну природу.

Застосування е-гривні

Цифрові гроші можуть надавати можливість програмованості, наприклад, коли платіж відбувається автоматично за певних умов.

Наприклад, програми підтримки від держави. Гроші з «єВідновлення» можна витратити на будівельні матеріали. А з «єКнига», можна купити лише книгу. Зараз банки це вирішують відкриттям різних рахунків або емісій різних карток.

«Але якщо, припустимо, в адмінці в магазині певні товари будуть закодовані: це — будівельні матеріали, а це — книги, то набагато простіше, якщо у цих грошей є примітка, що ним можна сплатити тільки будівельні матеріали. Тоді снікерс з кока-колою цими грошима оплатити не можна», — розповів Шабан.

Після того, як торговець отримує цільові гривні, на його гаманці позначка цільових анулюється, і далі він ці кошти може використовувати як звичні готівкові і безготівкові кошти.

«Це симбіоз і чогось безготівкового, і аналогу готівки з прямою вимогою до центробанку», — додав він.

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Коли запровадять е-гривню

Шабан зазначив, що Нацбанк планує лише пілотувати певні технологічні аспекти, ствердити або спростувати певні гіпотези, які він має.

«Ми хочемо це робити у відкритому середовищі, тобто з реальними учасниками, як власниками гаманців, які будуть ці пілотні гривні витрачати, так і з мерчантами, які ці гривні будуть приймати, і ми будемо шукати тих, хто зацікавлений в тестуванні», — сказав він.

За його словами, зараз НБУ в пошуку технологічного провайдера, який допоможе реалізувати таку платформу.

«Ми працюємо і маємо підтвердження в зацікавленості від декількох українських банків бути учасниками цього проєкту. Рухаємось, це дослідження», — додав Шабан.

Нагадаємо

«Мінфін» у січні писав, що НБУ готує пілотний проєкт із запровадження е-гривні.