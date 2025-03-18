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18 березня 2025, 14:41

Чистий збиток «Газпрому» зріс до $13 млрд у 2024 році

Російський «Газпром» закінчив 2024 рік із чистим збитком у 1,07 трлн рублів ($12,89 млрд) за російськими стандартами бухгалтерського обліку. Про це повідомляє Reuters.

Російський «Газпром» закінчив 2024 рік із чистим збитком у 1,07 трлн рублів ($12,89 млрд) за російськими стандартами бухгалтерського обліку.

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З чим пов'язаний збиток

Збиток пов'язаний зі зниженням ринкової вартості акцій «Газпром нафти», нафтового підрозділу «Газпрому».

Читайте також: Європейські компанії подали позови на 18 млрд євро проти Газпрому через припинення постачання газу

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Головна компанія ПАТ «Газпром» у третьому кварталі 2024 року отримала чистий прибуток за РСБЗ обсягом 171,5 млрд рублів ($1,7 млрд).

Перший і другий квартали компанія завершила зі збитками 450 млрд руб. ($4,6 млрд) і 31 млрд руб. ($3,2 млрд). Розмір збитку за підсумками дев'яти місяців становив 309,1 млрд руб. ($3,1 млрд).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
bonv
bonv
18 березня 2025, 17:00
#
Мало.
+
0
bonv
bonv
18 березня 2025, 17:01
#
«Газпром» готує розпродаж нерухомості і звільняє працівників: у чому причина — Reuters. Через багатомільярдні збитки, спричинені відмовою Європи від російського газу, «Газпром» розглядає можливість виставити на продаж будівлю експортного підрозділу компанії в стилі італійського палаццо в Санкт-Петербурзі. Також російський газовий монополіст збирається продати низку інших розкішних об'єктів нерухомості компанії та готує масові звільнення. Про це повідомляє Reuters із посиланням на керівництво компанії та власні джерела. Агентство зазначає, що «Газпром» чи не найбільше постраждав від міжнародних санкцій, запроваджених після повномасштабного вторгнення Росії в Україну три роки тому. Минулого року компанія оприлюднила інформацію про чистий збиток у розмірі 7 мільярдів доларів за 2023 рік. За перші 9 місяців 2024 року, останнього періоду, за який доступні дані, також зафіксовано збиток. Станом на середину грудня 2024 року ціна акцій «Газпрому» впала до мінімуму від січня 2009 року. Ринкова капіталізація компанії зараз становить близько 46 мільярдів доларів США, що значно нижче історичного максимуму в 330,9 мільярда доларів у 2007 році. Колись найуспішніший експортний підрозділ «Газпрому» за останні роки скоротив свій персонал, який налічував 600 працівників, до кількох десятків, оскільки продажі майже зупинились. Гендиректор російського газового монополіста Олексій Міллер схвалив плани щодо скорочення 1500 робочих місць у головному офісі компанії.
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