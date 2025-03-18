Чистий збиток «Газпрому» зріс до $13 млрд у 2024 році

Російський «Газпром» закінчив 2024 рік із чистим збитком у 1,07 трлн рублів ($12,89 млрд) за російськими стандартами бухгалтерського обліку. Про це повідомляє Reuters.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

З чим пов'язаний збиток

Збиток пов'язаний зі зниженням ринкової вартості акцій «Газпром нафти», нафтового підрозділу «Газпрому».

Читайте також: Європейські компанії подали позови на 18 млрд євро проти Газпрому через припинення постачання газу

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Головна компанія ПАТ «Газпром» у третьому кварталі 2024 року отримала чистий прибуток за РСБЗ обсягом 171,5 млрд рублів ($1,7 млрд).

Перший і другий квартали компанія завершила зі збитками 450 млрд руб. ($4,6 млрд) і 31 млрд руб. ($3,2 млрд). Розмір збитку за підсумками дев'яти місяців становив 309,1 млрд руб. ($3,1 млрд).