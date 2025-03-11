Європейські компанії подали позови на 18 млрд євро проти Газпрому через припинення постачання газу

Європейські енергетичні компанії подали позови до Газпрому на 18 млрд євро через припинення постачань газу. Це майже вдвічі більше, ніж російський монополіст має у грошових резервах. Про це повідомляє LIGA.

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Найбільший позов — 14,3 млрд євро — висунула німецька Uniper. У червні 2024 року Стокгольмський арбітраж задовольнив його повністю. Польська Europol Gaz вимагає 1,55 млрд євро за втрати через зупинку газопроводу «Ямал — Європа». Серед інших позивачів:

Engie (Франція) — 305 млн євро;

OMV (Австрія) — 575 млн євро;

CEZ (Чехія) — 58 млн євро;

ZSE Energia та Vychodoslovenska energetika (Словаччина) — 9 та 4 млн євро;

DXT Commodities (Швейцарія) — 385 млн євро;

Axpo Solutions (Швейцарія) — 623 млн євро.

Газпром подав 13 зустрічних позовів до арбітражного суду Санкт-Петербурга, намагаючись заблокувати розгляд справ за межами рф.

Загальна сума претензій майже дорівнює річній виручці Газпрому від експорту газу: $10 млрд — продажі в Європу та Туреччину, $7 млрд — експорт у Китай, $2 млрд — постачання до країн СНД і Центральної Азії.

За даними фінансової звітності, станом на 30 вересня 2024 року Газпром мав у розпорядженні 933 млрд рублів ($10,5 млрд), що покриває лише половину заявлених позовів.