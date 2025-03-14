Кількість мобільних номерів, перенесених у межах послуги MNP, яка дає змогу перейти на обслуговування до іншого оператора зі збереженням номера, в січні 2025 року становила 145 тис. — це найвищий показник за весь час дії послуги. Про це йдеться в повідомленні НКЕК, передає Інтерфакс-Україна.
Кількість перенесених номерів мобільного зв'язку в січні досягла найвищого показника
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Зазначається, що у 2025 році кількість перенесених номерів продовжила зростати і лише за січень становила 145 тис. номерів — майже половину від кількості перенесених номерів за 2024 рік.
Січень
Так, у січні 2025 року:
- Від найбільшого мобільного оператора «Київстар» до інших перейшло 108,65 тис. абонентів, до оператора перенесли номери 6,3 тис.
- Від «ВФ Україна» («Vodafone Україна») перейшло 31,99 тис. абонентів, до оператора — 17,28 тис.
- Від lifecell перейшло 4,55 тис. абонентів, до оператора — 121 68 тис.
- Від «Інтертелекому» перейшло 36 абонентів, до оператора — 22.
- Від «Тримоб» перейшло 55 абонентів, до оператора — 8.
Лютий
У лютому кількість перенесених зі збереженням номерів зменшилась майже вдвічі, порівняно із січнем, — до 68,54 тис.:
- Від «Київстар» було перенесено 26,09 тис. номерів, до оператора — 20,67 тис.
- Від «Vodafone Україна» перенесено 25,26 тис. номерів, до оператора — 12,454 тис.
- Від lifecell перенесено 17,03 тис. номерів, до оператора — 35,39 тис.
- Від «Інтертелеком» перенесено 12 номерів, до оператора — 20.
- Від «Тримоб» перенесено 61 номерів, до оператора — 10.
Нагадаємо
Раніше НКЕК повідомляла, що у 2024 році кількість номерів мобільного зв'язку, перенесених у межах послуги MNP, зросла у 2,3 раза порівняно з показником 2023 року — до 340,63 тис. За п'ять років її дії (1 травня 2019 року — 1 травня 2024 року) кількість перенесених номерів сягнула 468,17 тис.
У грудні роботу послуги зміни мобільного оператора зі збереженням номера було зупинено на 6 годин через різке зростання навантаження.
Як писав раніше «Мінфін», «Київстар» анонсував підвищення вартості тарифів у середньому на 25%. 16 грудня «Vodafone Україна» оголосив про підвищення тарифів передплати в середньому на 37%.
Наступного дня після оголошення про підвищення тарифів «Vodafone Україна» відтермінував це рішення для абонентів.
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