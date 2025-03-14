Кількість перенесених номерів мобільного зв'язку в січні досягла найвищого показника

Кількість мобільних номерів, перенесених у межах послуги MNP, яка дає змогу перейти на обслуговування до іншого оператора зі збереженням номера, в січні 2025 року становила 145 тис. — це найвищий показник за весь час дії послуги. Про це йдеться в повідомленні НКЕК, передає Інтерфакс-Україна.

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Зазначається, що у 2025 році кількість перенесених номерів продовжила зростати і лише за січень становила 145 тис. номерів — майже половину від кількості перенесених номерів за 2024 рік.

Січень

Так, у січні 2025 року:

Від найбільшого мобільного оператора «Київстар» до інших перейшло 108,65 тис. абонентів, до оператора перенесли номери 6,3 тис.

Від «ВФ Україна» («Vodafone Україна») перейшло 31,99 тис. абонентів, до оператора — 17,28 тис.

Від lifecell перейшло 4,55 тис. абонентів, до оператора — 121 68 тис.

Від «Інтертелекому» перейшло 36 абонентів, до оператора — 22.

Від «Тримоб» перейшло 55 абонентів, до оператора — 8.

Лютий

У лютому кількість перенесених зі збереженням номерів зменшилась майже вдвічі, порівняно із січнем, — до 68,54 тис.:

Від «Київстар» було перенесено 26,09 тис. номерів, до оператора — 20,67 тис.

Від «Vodafone Україна» перенесено 25,26 тис. номерів, до оператора — 12,454 тис.

Від lifecell перенесено 17,03 тис. номерів, до оператора — 35,39 тис.

Від «Інтертелеком» перенесено 12 номерів, до оператора — 20.

Від «Тримоб» перенесено 61 номерів, до оператора — 10.

Нагадаємо

Раніше НКЕК повідомляла, що у 2024 році кількість номерів мобільного зв'язку, перенесених у межах послуги MNP, зросла у 2,3 раза порівняно з показником 2023 року — до 340,63 тис. За п'ять років її дії (1 травня 2019 року — 1 травня 2024 року) кількість перенесених номерів сягнула 468,17 тис.

У грудні роботу послуги зміни мобільного оператора зі збереженням номера було зупинено на 6 годин через різке зростання навантаження.

Як писав раніше «Мінфін», «Київстар» анонсував підвищення вартості тарифів у середньому на 25%. 16 грудня «Vodafone Україна» оголосив про підвищення тарифів передплати в середньому на 37%.

Наступного дня після оголошення про підвищення тарифів «Vodafone Україна» відтермінував це рішення для абонентів.