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6 грудня 2024, 12:55

«Київстар» заявив про підвищення тарифів на 25%

Найбільший мобільний оператор «Київстар» у середньому на 25% підвищує плату за послуги. Натомість обіцяє надавати абонентам більше послуг і бонусів. Про це повідомили у пресслужбі «Київстару» у відповідь на запит «Інтерфакс-Україна».

Найбільший мобільний оператор «Київстар» у середньому на 25% підвищує плату за послуги.

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Компанія переглянула умови частини тарифних планів для абонентів контракту, а до кінця року перегляне ще частину тарифів передплати. «У середньому ціна зміниться на 25% до вартості тарифу», — повідомили в пресслужбі.

Водночас у компанії наголошують, що абоненти отримають більше послуг у тарифі: додаткові хвилини для дзвінків на інші мережі, додаткові гігабайти мобільного інтернету, а також можливість під'єднувати додаткові безлімітні сервіси.

Тарифи на деякі пакети послуг вже змінилися. При цьому закрито низку інших тарифних планів.

У компанії наголосили, що абонент може вибрати інший тариф, який найкраще відповідає його потребам і можливостям.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
TAN72
TAN72
6 грудня 2024, 16:04
#
Война говорите🤔
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0
Скрудж Макдак
Скрудж Макдак
6 грудня 2024, 16:53
#
А ви питаєте звідки інфляція береться)))
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