«Київстар» заявив про підвищення тарифів на 25%

Найбільший мобільний оператор «Київстар» у середньому на 25% підвищує плату за послуги. Натомість обіцяє надавати абонентам більше послуг і бонусів. Про це повідомили у пресслужбі «Київстару» у відповідь на запит «Інтерфакс-Україна».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Компанія переглянула умови частини тарифних планів для абонентів контракту, а до кінця року перегляне ще частину тарифів передплати. «У середньому ціна зміниться на 25% до вартості тарифу», — повідомили в пресслужбі.

Водночас у компанії наголошують, що абоненти отримають більше послуг у тарифі: додаткові хвилини для дзвінків на інші мережі, додаткові гігабайти мобільного інтернету, а також можливість під'єднувати додаткові безлімітні сервіси.

Тарифи на деякі пакети послуг вже змінилися. При цьому закрито низку інших тарифних планів.

У компанії наголосили, що абонент може вибрати інший тариф, який найкраще відповідає його потребам і можливостям.