Украинский мобильный оператор Vodafone объявил о повышении стоимости некоторых тарифных планов. Новые цены начнут действовать с 24 декабря 2024 г.
Vodafone существенно повысит стоимость тарифов с 24 декабря
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Как изменятся тарифы
- SuperNet Start — новая стоимость будет составлять 200 грн в месяц (вместо 175 грн).
- SuperNet Pro — абоненты будут платить 250 грн в месяц (ранее 220 грн).
- SuperNet Unlim — цена вырастет до 300 грн в месяц (вместо 270 грн).
Кроме того, изменения коснутся и некоторых корпоративных тарифов, но подробная информация по ним будет обнародована позже.
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Причина повышения тарифов
В компании отмечают, что главными причинами удорожания являются:
- Рост себестоимости услуг. Эксплуатация инфраструктуры, обслуживания базовых станций и закупка оборудования стали дороже из-за экономических условий.
- Инвестиции в развитие сети Vodafone активно расширяет покрытие 4G и тестирует технологию 5G, требующую значительных финансовых вложений.
- Инфляция и обесценивание гривны Компания вынуждена адаптировать цены к текущим экономическим реалиям.
Источник: Минфин
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