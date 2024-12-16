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16 декабря 2024, 17:46 Читати українською

Vodafone существенно повысит стоимость тарифов с 24 декабря

Украинский мобильный оператор Vodafone объявил о повышении стоимости некоторых тарифных планов. Новые цены начнут действовать с 24 декабря 2024 г.

Украинский мобильный оператор Vodafone объявил о повышении стоимости некоторых тарифных планов.

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Как изменятся тарифы

  • SuperNet Start — новая стоимость будет составлять 200 грн в месяц (вместо 175 грн).
  • SuperNet Pro — абоненты будут платить 250 грн в месяц (ранее 220 грн).
  • SuperNet Unlim — цена вырастет до 300 грн в месяц (вместо 270 грн).

Кроме того, изменения коснутся и некоторых корпоративных тарифов, но подробная информация по ним будет обнародована позже.

Читайте: «Киевстар» заявил о повышении тарифов на 25%

Причина повышения тарифов

В компании отмечают, что главными причинами удорожания являются:

  • Рост себестоимости услуг. Эксплуатация инфраструктуры, обслуживания базовых станций и закупка оборудования стали дороже из-за экономических условий.
  • Инвестиции в развитие сети Vodafone активно расширяет покрытие 4G и тестирует технологию 5G, требующую значительных финансовых вложений.
  • Инфляция и обесценивание гривны Компания вынуждена адаптировать цены к текущим экономическим реалиям.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
parseval
parseval
16 декабря 2024, 17:54
#
Якби ще ціна тарифу корелювалась з фактичним рівнем споживання послуг. А так…
+
0
kievpol
kievpol
16 декабря 2024, 18:01
#
Чому неможливо купити пакет хвилин, наприклад 1000 і використовувати протягом року… Ні, ти повинен кожного місяця нести баблішко навіть якщо і не користувався, навіть вже в цій сфері з тебе зробили раба
+
0
3212242
3212242
16 декабря 2024, 18:20
#
Lycamobile надає таку можливість.
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