Vodafone существенно повысит стоимость тарифов с 24 декабря

Украинский мобильный оператор Vodafone объявил о повышении стоимости некоторых тарифных планов. Новые цены начнут действовать с 24 декабря 2024 г.

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Как изменятся тарифы

SuperNet Start — новая стоимость будет составлять 200 грн в месяц (вместо 175 грн).

SuperNet Pro — абоненты будут платить 250 грн в месяц (ранее 220 грн).

SuperNet Unlim — цена вырастет до 300 грн в месяц (вместо 270 грн).

Кроме того, изменения коснутся и некоторых корпоративных тарифов, но подробная информация по ним будет обнародована позже.

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Причина повышения тарифов

В компании отмечают, что главными причинами удорожания являются: