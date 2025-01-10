У 2024 році кількість перенесених номерів мобільного зв’язку зросла більш ніж удвічі

У 2024 році понад 340 тисяч українців скористалися послугою перенесення номерів (MNP) до іншого мобільного оператора, що у 2,3 раза більше порівняно з показником 2023 року. Про це свідчать дані на сайті НКЕК.

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За даними Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), найбільше абонентів торік втратив «Київстар» — від нього пішло 207,1 тис. користувачів.

Перейшли до іншого оператора у 2024 році також 109,5 тис. абонентів «Vodafone Україна» та 22,9 тис. користувачів lifecell.

Водночас до lifecell перенесли найбільше номерів — 269,8 тис. До «Vodafone Україна» перейшли 54,1 тис. користувачів, а до «Київстару» — лише 16,6 тис.

Інтерфакс-Україна повідомляє, за даними НКЕК, за п'ять років дії послуги MNP 65% номерів було перенесено до lifecell (305,08 тис. номерів), 18% (87,65 тис.) — до «Vodafone Україна», 15% (72,4 тис.) — до «Київстару».

При цьому 44% (206,6 тис.) абонентів перейшли до іншого оператора зі збереженням номера від «Київстару», 41% (195,7 тис.) — від «Vodafone Україна» і 12% (59,55 тис.) — від lifecell. Аналогічна тенденція зберігалася у 2023 році та першому півріччі 2024 року.

Нагадаємо

У грудні роботу послуги зміни мобільного оператора зі збереженням номера було зупинено на 6 годин через різке зростання навантаження.

Як писав раніше «Мінфін», «Київстар» анонсував підвищення вартості тарифів у середньому на 25%. 16 грудня «Vodafone Україна» оголосив про підвищення тарифів передплати в середньому на 37%.

Наступного дня після оголошення про підвищення тарифів «Vodafone Україна» відтермінував це рішення для абонентів.