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13 березня 2025, 18:36

Обсяг торгівлі криптовалютами обвалився на 63%

Обсяг криптовалютних торгів у всьому світі падає після того, як він досяг піку в лютому 2025 року на тлі можливостей купівлі під час спаду вартості крипти. Про це повідомляє Cointelegraph.

Обсяг криптовалютних торгів у всьому світі падає після того, як він досяг піку в лютому 2025 року на тлі можливостей купівлі під час спаду вартості крипти.
Фото: pixabay.com

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На думку аналітиків, обсяги криптовалютної торгівлі та зниження цін на цифрові активи є яскравими ознаками виснаження трейдерів і потенційно слабкішого імпульсу ринку.

Згідно з даними CoinGecko, щоденний обсяг торгів досяг свого найвищого рівня цього року на початку лютого — $440 млрд. Відтоді він впав на 63% до $163 млрд станом на 12 березня.

Аналітична компанія Santiment 13 березня заявила, що зниження обсягів торгів свідчить про те, що ентузіазм трейдерів щодо цього класу активів зменшується.

Загальна ринкова капіталізація впала майже на 25% з початку лютого, зменшившись на $900 млрд через поглиблення корекції криптовалютного ринку.

Падіння прискорилося в останні 10 днів, коли ринок втратив 15% вартості через побоювання рецесії у США на тлі ескалації глобальної торговельної напруженості.

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У Santiment заявили, що трейдери стають обережними, не довіряючи стійкості поточного зростання цін криптовалют.

«По суті, зниження торговельної активності відображає невизначеність, оскільки менше трейдерів переконані, що покупки на поточних рівнях принесуть прибуткові результати», — зазначили аналітики.

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Згідно з повідомленням Santiment, ослаблення обсягів торгівлі, що спостерігається на тлі невеликих відскоків цін, може бути «раннім сигналом про послаблення ринкової динаміки».

Аналітики також зазначають, що без значної активності покупців, зростання цін може швидко втратити свою інерцію, «оскільки відсутня достатня базова підтримка для сталого висхідного тренду».

Хоча падіння обсягів торгівлі не обов’язково є ведмежим сигналом, експерти Santiment зазначають, що для оздоровлення ринку необхідне одночасне зростання як обсягів торгівлі, так і цін.

«Для того, щоб підтвердити більш надійне та довготривале відновлення ринку, інвестори, що очікують зростання (бики), зазвичай хочуть бачити одночасне зростання як цін, так і обсягів торгів», — додали аналітики.

Наразі загальна капіталізація криптовалютного ринку становить приблизно $2,8 трлн, що збігається з показником минулого року в цей же період.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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