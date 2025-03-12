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12 березня 2025, 13:34

Падіння біткоїна: у Standard Chartered назвали причини

Нещодавнє падіння біткоїна зумовлене загальними проблемами на ринку ризикових активів, а не суто криптовалютними чинниками. Про це заявив головний дослідник відділу цифрових активів британського міжнародного фінансового конгломерату Standard Chartered Джефф Кендрік, повідомляє The Block.

Нещодавнє падіння біткоїна зумовлене загальними проблемами на ринку ризикових активів, а не суто криптовалютними чинниками.
Фото: pixabay.com

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«На мою думку, біткоїн цілком впевнено тримався в групі „Чудова сімка плюс біткоїн“, якщо брати до уваги корекцію на волатильність. Найбільше коливань зазнавала Tesla, а найменше — Meta та Apple. Інші активи, з урахуванням волатильності, демонстрували показники, близькі до біткоїна», — сказав Кендрік.

Він також зазначив, що поточне падіння курсу біткоїна, на його думку, зумовлене загальною атмосферою ринку, а не внутрішніми проблемами самої криптовалюти.

Зростання біткоїна

Кендрік вважає, що для відновлення біткоїна залежатиме від двох потенційних каталізаторів:

  • загальне покращення ситуації на ринку ризикових активів,
  • позитивні новини, що стосуються безпосередньо біткоїна, наприклад, придбання значних обсягів криптовалюти державними установами США або інших країн.

Щодо ринків ризикових активів, Кендрік наголосив, що визначеність у питаннях тарифів або швидке рішення Федеральної резервної системи США про зниження процентних ставок можуть стати поштовхом до зростання.

«Швидкий перехід до зниження ставки ФРС, коли ймовірність зниження на травневому засіданні буде 75%, а не 50% на поточний момент, може стати тригером для відновлення», — пояснив він.

Прогноз

При цьому Кендрік застеріг, що у разі продовження спадного тренду, падіння нижче позначки $76 500 може швидко спровокувати зниження курсу біткоїна до рівня близько $69 000.

Водночас він підтвердив свій довгостроковий позитивний прогноз, згідно з яким біткоїн досягне $200 000 до кінця 2025 року.

«Попри тимчасові коливання, мій прогноз у $200 000 залишається незмінним. Ба більше, вся ця нестабільність збільшує ймовірність того, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки, що лише підсилює мою впевненість у довгостроковому прогнозі», — зазначив Кендрік.

Нагадаємо

У лютому 2025 року у Standard Chartered заявили, що ціна біткоїна злетить до $500 000 до того, як Дональд Трамп залишить посаду президента США.

«Мінфін» писав, що в ніч з 10 на 11 березня ціна першої криптовалюти в моменті впала до $76 806.

На момент написання новини біткоїн торгується поблизу $82 500. При цьому вночі цифрове золото падало до $79 356. За тиждень падіння активу становило 8%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
12 березня 2025, 13:38
#
Сі Цзінь Пінь і Ху Дзінь Тао!
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Я_ __
Я_ __
12 березня 2025, 13:49
#
«Водночас він підтвердив свій довгостроковий позитивний прогноз, згідно з яким біткоїн досягне $200 000 до кінця 2025 року.»

та ні, ну це точно навряд, максимум при найоптимістичніших розкладах рівня 150 штук плюс мінус, бо на +100 біток не зростав ніколи) +20−30 приблизно так, а одразу сотку оце, навряд
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MAXAOH
MAXAOH
12 березня 2025, 14:10
#
Тебе с дивана виднее! Не забудь у мамки денег попросить, инвестор)))
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EvilReptiloid
EvilReptiloid
12 березня 2025, 13:51
#
Ху Дзінь Пінь і Сі Цзінь Тао!
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