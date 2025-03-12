Українські акції дорожчають після переговорів України та США
Головне за середу: зростання українських акцій та інфляцій в США
Курси українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) після падіння в середньому на 7% в останні три торгових дні у середу, 12 березня, сильно зросли після відкриття торгів на позитивних новинах про українсько-американські переговори у Джидді (Саудівська Аравія), що пройшли напередодні.
Інфляція в США вперше за 5 місяців уповільнилась
Зростання індексу споживчих цін (CPI) в США уповільнився до 2,8% у лютому з 3% у січні.
USAID розриває з Фондом підтримки енергетики України грантову угоду на $75 мільйонів
Секретаріат Енергетичного cпівтовариства 27 лютого отримав офіційне повідомлення від USAID про розірвання грантової угоди з Фондом підтримки енергетики України на $75 млн.
Привчаємо дитину поводитися з грошима з користю: 6 варіантів інвестицій у її майбутнє
Вміння розпоряджатися грошима — це навичка, яка формується змалку та впливає на фінансове благополуччя у дорослому житті. Тому важливо закласти фундамент майбутнього добробуту ще у ранньому віці. Як це зробити, та з якими інвестиційними активами варто ознайомити дитину, розбирався «Мінфін».
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