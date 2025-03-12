Привчаємо дитину поводитися з грошима з користю: 6 варіантів інвестицій у її майбутнє

Вміння розпоряджатися грошима — це навичка, яка формується змалку та впливає на фінансове благополуччя у дорослому житті. Тому важливо закласти фундамент майбутнього добробуту ще у ранньому віці. Як це зробити, та з якими інвестиційними активами варто ознайомити дитину, розбирався «Мінфін».

18% підлітків не досягли базового рівня фінансової грамотності, що означає їхню неспроможність застосовувати знання у реальних життєвих ситуаціях. Про це свідчить одне із останніх досліджень на цю тему, проведених в країнах ОЕСР. При цьому, як зазначають автори дослідження, серед нових компетентностей, які вимагатимуться від молоді, постануть управління бюджетом, аналіз кредитних ставок, порівняння фінансових продуктів та використання цифрових фінансових інструментів.

З наступного навчального року в українських школах для учнів 8−9 класів з'явиться новий обов'язковий предмет «Підприємництво і фінансова грамотність». Як зазначають у Фонді гарантування вкладів, що допомагав із підготовкою програми, актуальність курсу зумовлена потребою в якісних знаннях для учнів, які допоможуть їм орієнтуватися у сучасному фінансовому світі та ухвалювати обґрунтовані рішення.

Новий предмет вже довгий час є одним із найзатребуваніших. Відповідно до дослідження USAID «Фінансова грамотність, фінансова інклюзія та фінансовий добробут в Україні», 70% опитаних хотіли б, щоб дітей у школі навчали фінансовій грамотності.

Наразі ж, за результатами міжнародного дослідження PISA, що було оприлюднено на початку цього року, кожен п'ятий український підліток не досягає навіть базового рівня фінансової грамотності. Тобто того рівня знань, який дозволяє орієнтуватися у фінансових питаннях та ухвалювати рішення у знайомих ситуаціях.

Крім того, в дослідженні вказується, що рівень фінансової грамотності безпосередньо залежить від матеріального становища сім'ї. Підлітки з родин із низьким соціально-економічним статусом у середньому набирають на 87 балів менше, ніж їхні однолітки із заможних родин. Таким чином, діти з бідних сімей мають менше шансів у майбутньому покращити свій добробут.

«Діти, які не мають базових фінансових знань, у майбутньому можуть робити фінансові помилки: потрапляти до боргових пасток, неправильно розпоряджатися доходами та не вміти накопичувати кошти», — зазначають автори дослідження.

Як навчити дитину поводитися з грошима

Навчання фінансовій грамотності у школі може покращити ситуацію, але вочевидь не здатне замінити сімейне виховання.

Відповідно до досліджень, опублікованих Journal of Economic Psychology, раннє знайомство з фінансовими поняттями сприяє формуванню стійких фінансових звичок у дорослому житті. Також психологи відзначають, що активна участь дітей у сімейних фінансових дискусіях позитивно впливає на їхню здатність управляти ресурсами в майбутньому.

Для того, щоб навчати дітей поводитися з грошима, експерти радять починати з ігор, наприклад, Монополії чи Cashflow. Вони допомагають навчатися працювати з доходами, витратами, заощадженнями та інвестиціями.

Другий елемент — це навчання дитини поводитися з власними коштами. У цьому допоможуть кишенькові гроші. Експерти переважно радять їх давати з початком шкільного віку. Як варіант, можна давати кишенькові гроші не щодня, а раз на тиждень. Це допоможе дитині навчитися планувати свої витрати.

На думку психологів, кишеньковими коштами можна винагороджувати дитину за певну роботу, щоб дати зрозуміти концепцію зарплати. Водночас, попереджають вони, не варто платити за виконання основних обов'язків по дому, як-то миття посуду чи прибирання, щоб не складалось враження, ніби будь-яка допомога батькам має обов’язково винагороджуватись.

Також фахівці радять обговорювати з дітьми сімейний бюджет. Це допоможе їм зрозуміти співвідношення між надходженнями і витратами грошей, як відкладати кошти на заплановані в майбутньому витрати, що таке обов'язкові платежі, на кшталт комуналки тощо.

З чого почати інвестувати

Фінансовий експерт Рут Хендерсон радить привчати дітей інвестувати принаймні половину тих кишенькових коштів, які ви їм даєте.

«Ми не хочемо вчити наших дітей жити за плату. Вони повинні завжди відкладати щось на своє майбутнє, і вивчення цієї концепції починається з першої зарплати. Маючи гроші на своєму банківському рахунку, діти можуть скласти їх у бюджет і вибрати, як їх витрачати та розподіляти», — каже вона.

Інвестиції дітей виконують дві функції. Перша — це навчальна: дозволяє зрозуміти принципи накопичення, довготривалого планування, методів отримання пасивного доходу.

Друга — це, власне, заощадження на майбутнє. Адже, чим раніше дитина (чи батьки для неї) почне відкладати кошти, тим довше діятиме складний відсоток, дозволяючи отримувати відсотки на відсотки, і таким чином стрімко збільшувати розмір заощаджень. Розглянемо, як це діє на практиці.

Припустимо, коли відразу після народження дитини ви починаєте відкладати на її рахунок по $50 на місяць, а дохідність становить 4% на рік — стільки зараз можна отримати за валютними ОВДП. У цьому разі, коли дитині виповниться 18 років, на її рахунку вже буде майже $15,9 тис. Із них близько $5 тис. — нараховані відсотки.

Якщо ж ви і надалі відкладатимете ту ж суму (або після повноліття цим займеться сама дитина), то до 30 років сума на рахунку сягне майже $35 тис., а до 40 років — $60 тис. При цьому в останньому випадку більшість коштів становитиме не сума поповнення, а саме нараховані відсотки.

Варіанти інвестицій

Це найпростіший наочний спосіб показати дитині, як працюють гроші. Українські банки дозволяють відкривати дитячі банківські картки, на які батьки можуть пересилати гроші і тримати витрати під контролем. Водночас кількість банків, у яких є дитячі депозити, обмежена. У більшості з них відкрити вклад можна з 14 років.

«Мінфін» знайшов декілька банків, у яких можна відкрити депозит на ім'я дитини до досягнення цього віку, це, зокрема, ОТП Банк, Креді Агріколь та Приватбанк.

Такий вклад батьки можуть відкрити на своє ім'я з умовою, що при досягненні дитиною певного віку депозит перейде у її власність. Щоправда, ті варіанти, які відшукала редакція, передбачають не надто високу дохідність. Наприклад, у Приваті за таким депозитом виплачується 8,5% річних у гривні, Креді Агріколь пропонує 8%.

При цьому середня ставка за річним гривневим депозитом зараз в Україні становить 12,2%, а найщедріші банки пропонують понад 15% річних. За цих умов вигідніше відкрити звичайний вклад на своє ім'я, але пояснити дитині, що це її гроші, та демонструвати, як вони зростають, скільки ви вносите на рахунок тощо.

Інвестуючи в ОВДП, можна отримати понад 15% річних, при цьому дохід від них, на відміну від відсотків за депозитами, не оподатковується. Але цей інвестиційний інструмент доступний в Україні з 18 років. Тому інвестиції у них можуть бути на користь дитини, але не від її імені. Те ж саме стосується інвестицій на міжнародних фондових ринках — рахунок у міжнародного брокера українці можуть відкрити при досягненні 18-річного віку.

Квартира

Нерухомість — один із найпопулярніших способів інвестицій серед українців. Придбання її для дитини навряд чи можна використати, як елемент навчання фінансовій грамотності, але дозволить забезпечити її житлом, коли вона буде готова залишити батьківський дім. Плюс впродовж тривалого часу можна отримувати доходи від оренди або перепродати нерухомість, якщо з роками її вартість зросте.

Законодавство України допускає можливість оформлення квартири на малолітню (до 14 років) або неповнолітню (до 18 років) дитину. Обмежень за віком у цьому випадку немає. Неповнолітні можуть приймати нерухомість у дарунок, у спадок або стати власником за допомогою укладення договору купівлі-продажу.

При купівлі нерухомості батьки можуть укласти договір продажу не на себе, а відразу на дитину. Переваги такого підходу в тому, що не потрібно оформляти дарчу або складати заповіт, також немає ризиків, пов'язаних із розділом квартири у випадку розлучення, плюс виключається ймовірність, що на квартиру претендуватимуть інші родичі у разі поділу спадщини.

Якщо купити нерухомість на дитину, то вона отримає право розпоряджатися нею з 14-річного віку. До 18 років вона може робити це за наявності письмової згоди батьків та органів опіки, а далі — вільно, на власний розсуд.

Дохідна нерухомість

Зручний спосіб отримувати пасивний дохід — інвестиції в дохідну нерухомість. Це можуть бути, наприклад, апартаменти, номери в готелях чи будинки в зонах відпочинку. Купивши таку нерухомість, її власник, зазвичай, укладає договір з компанією, що займається управлінням нею. Завдяки цьому інвестор забезпечує собі пасивний дохід.

Саме за таким принципом, наприклад, працює компанія УЛІС, що реалізує рекреаційні проєкти в Київській та Івано-Франківській областях. На окремих територіях серед мальовничої природи вона зводить дерев'яні котеджі та кебіни, які гості орендують для відпочинку.

Як працює модель? Інвестори викуповують будинки та віддають їх компанії в управління. УЛІС же бере на себе всі експлуатаційні завдання: утримання будинків і території; розміщення гостей; маркетинг і просування. Дохідність для інвестора залежить від завантаженості комплексу та локації. Починається вона від 10% у доларах, а в комплексі в Київській області, який вже став відомим та має постійних клієнтів, вона сягає 17%. Як пояснюють в компанії, якщо інвестувати в кебін $65 тис. при народженні дитини, то до її десятиріччя на рахунку буде близько $100 тис. накопиченого пасивного доходу, а також залишатиметься актив, який продовжуватиме приносити дохід.

Цю нерухомість можна купувати на довгий строк. «Будинки будуються довговічними: це несуча конструкція, монолітний фундамент, каркасне будівництво. Кожен бажаючий може приїхати подивитися на процес будівництва та впевнитися у якості матеріалів. Враховуючи наш багаторічний досвід управління, ми можемо запевнити, що і через 10 років будинки будуть у належному стані», — наголошують в УЛІС.

В компанії звертають увагу, що оформити на дитину не вдасться, але батьки можуть оформити інвестицію на себе, а потім подарувати дитині на 18-річчя. До того часу інвестиція приноситиме пасивний дохід, який можна витрачати на необхідні для дитини речі, чи відкладати, щоб забезпечити стабільне фінансове майбутнє.

Земельна ділянка

Перевага інвестицій у землю в тому, що це стабільний актив навіть у нестабільні часи. Землю майже неможливо знищити фізично і навіть після прямого влучання (на відміну від нерухомості) вона досить швидко відновлюється до придатного стану.

Також земля забезпечує стабільний дохід від оренди. Зараз він, залежно від регіону, складає $100−150 за гектар. Але експерти прогнозують, що вартість оренди, в міру завершення поточних договорів, зростатиме, досягаючи $500 за га. Такі очікування підкріплюються результатами державних земельних аукціонів, де орендарі уже готові платити оренду до $800 за га на рік в окремих регіонах за нові для себе й якісні земельні ділянки.

Третя перевага цієї інвестиції — вартість землі зростатиме разом із вашої дитиною. Якщо орієнтуватись на досвід Європейських країн, то очікуване зростання — 15−20% в доларах на рік. «Ціна землі зараз становить $3 тис. за гектар. Для порівняння: за даними Євростату, середня вартість гектара ріллі в ЄС у 2023 році становила 11,791 тис. євро. Тому потенціал зростання цього активу наступні 10−15 років виглядає дуже привабливим, інвестиції можуть зрости в рази до моменту повноліття дитини», — наголошує СЕО та засновник компанії Твоє Коло Андрій Усенко.

Земельну ділянку можна придбати безпосередньо на ім'я дитини. Як пояснив Андрій Усенко, для дітей до 14 років договір укладається на користь дитини, але підписується одним із батьків. При цьому потрібна нотаріально засвідчена згода другого з батьків, що він не заперечує проти цієї дії, та обов'язкова згода органу опіки та піклування. А після 14 років договір підписує вже сама дитина, але так само потрібна нотаріально посвідчена згода обох батьків та обов'язкова згода органу опіки та піклування.

Щоправда, тут є ще один нюанс: оскільки дитина не має власних коштів, батьки мають спочатку подарувати їх за договором дарування, попередньо підтвердивши офіційне джерело походження грошей.

Рахунок у НПФ

Забезпечити отримання дитиною прибутку в майбутньому може рахунок у недержавному пенсійному фонді. Як пояснюють фахівці, відкрити контракт у ньому можна не лише за себе, але й за рідних, в тому числі — неповнолітніх дітей.

Укладаючи такий контракт на користь іншої особи, клієнт виступає вкладником. При цьому, вигодонабувачем, тобто власником пенсійного рахунку, буде особа, на користь якої відкрито такий пенсійний рахунок. Відповідно, вона згодом і отримуватиме виплати з нього.

За умовами контракту, початок виплат обов'язково стартує після досягнення пенсійного віку. За бажанням вік можна встановити будь-який. Таким чином, в певний момент дитина матиме фінансову підтримку за рахунок відкладених коштів та нарахованих на них відсотків.

Варто враховувати, що дохідність рахунків НПФ не гарантована і залежить від ефективності управління фондом. Водночас, як повідомляв «Мінфін», минулого року низка таких фондів забезпечили дохідність понад 20% річних у гривні, що суттєво перевищило інфляцію.

Освіта

Турбуючись про фінансове благополуччя дитини, не варто зосереджуватись лише на фінансових інвестиціях. Кошти, вкладені в її освіту та майбутню професію, зрештою можуть принести значно більшу користь, ніж будь-які активи.

Як відзначає лауреат Нобелівської премії з економіки Джеймс Хекман, діти, в освіту яких вклали кошти в ранньому дитинстві, через 20 років мали дохід на 25% більший, ніж їхні однолітки. Головне — знайти напрям, який буде не лише корисний, але й цікавий дитині.