USAID офіційно заявило про зупинку фінансування всіх проєктів в Україні на 90 днів

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) офіційно підтвердило призупинення фінансування всіх програм та проєктів в Україні на 90 днів. Це рішення пов’язане з виконанням директиви Державного департаменту США про проведення аудиту зовнішньої допомоги. Про це повідомляє Суспільне.

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Як повідомили у пресслужбі USAID, призупинення стосується всіх без винятку проєктів. Цю інформацію також підтвердив співробітник київського офісу компанії Chemonics International, яка є одним із найбільших виконавців програм USAID в Україні. Серед них — програми підтримки агросектору, правової системи та просвітництва.

Українські організації та органи місцевого самоврядування вже отримують повідомлення про необхідність призупинити реалізацію проєктів, які фінансувалися коштом USAID або інших організацій, що залежать від американської допомоги.

Це рішення викликає занепокоєння, оскільки USAID є одним із ключових донорів для України, який підтримує важливі реформи та ініціативи в різних сферах, включаючи економіку, освіту та громадянське суспільство.

Нагадаємо, що раніше про зупинку фінансування від USAID повідомила Голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.