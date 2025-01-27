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27 січня 2025, 18:12

USAID офіційно заявило про зупинку фінансування всіх проєктів в Україні на 90 днів

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) офіційно підтвердило призупинення фінансування всіх програм та проєктів в Україні на 90 днів. Це рішення пов’язане з виконанням директиви Державного департаменту США про проведення аудиту зовнішньої допомоги. Про це повідомляє Суспільне.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) офіційно підтвердило призупинення фінансування всіх програм та проєктів в Україні на 90 днів.
Фото Grok AI

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Як повідомили у пресслужбі USAID, призупинення стосується всіх без винятку проєктів. Цю інформацію також підтвердив співробітник київського офісу компанії Chemonics International, яка є одним із найбільших виконавців програм USAID в Україні. Серед них — програми підтримки агросектору, правової системи та просвітництва.

Українські організації та органи місцевого самоврядування вже отримують повідомлення про необхідність призупинити реалізацію проєктів, які фінансувалися коштом USAID або інших організацій, що залежать від американської допомоги.

Це рішення викликає занепокоєння, оскільки USAID є одним із ключових донорів для України, який підтримує важливі реформи та ініціативи в різних сферах, включаючи економіку, освіту та громадянське суспільство.

Нагадаємо, що раніше про зупинку фінансування від USAID повідомила Голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+30
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
27 січня 2025, 18:21
#
Грантоїди ниють, а влада розводить руками :)
+
+15
Rubi0
Rubi0
27 січня 2025, 18:28
#
Подозреваю что в США аналог USAID закрыли бы за незаконный лоббизм интересов иностранного государства, а всех кто кормиться заклеймили б инагентами и влепили миллионный штрафы если не папу лет тюрьмы как Манафорту.
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