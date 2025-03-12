Трамп не буде вводити 50% мита на сталь та алюміній з Канади — Білий дім

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 березня 2025, 12:26

Трамп не буде вводити 50% мита на сталь та алюміній з Канади — Білий дім

Президент США Дональд Трамп відмовився від наміру запровадити підвищені до 50% тарифи на імпорт сталі та алюмінію з Канади. Про це головний торговий радник Білого дому Пітер Наварро заявив в ефірі CNBC.

Президент США Дональд Трамп відмовився від наміру запровадити підвищені до 50% тарифи на імпорт сталі та алюмінію з Канади.
Фото: facebook.com/DonaldTrump

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Відмова від додаткових тарифів відбулася через шість годин після того, як Трамп оголосив про свій план подвоїти імпортні мита на канадські метали у відповідь на рішення канадської провінції Онтаріо ввести 25% податок на експорт електроенергії до США.

Пізніше прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд повідомив, що вирішив призупинити дію підвищеного мита, поговоривши з міністром торгівлі США Говардом Лутніком.

Наварро запитали, чи означає це, що в середу не буде введено 50% тарифів на канадські сталь та алюміній. Радник Білого дому відповів: «Правильно».

За його словами, міністр торгівлі Лутнік домовився із главою уряду Онтаріо, щоб провінція не запроваджувала мита на експортовану до США електроенергію.

Читайте також: Канадська провінція Онтаріо призупинить 25% мита на експорт електроенергії до США

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 11 березня, оголосив про нові тарифи проти Канади у відповідь на запроваджений канадською провінцією Онтаріо 25% податок на електроенергію для США. Вашингтон підвищить до 50% мита на канадську сталь та алюміній.

4 березня Дональд Трамп запровадив мита на товари з Канади. З 4 березня 2025 року імпорт обкладатиметься податком у 25%, а канадські енергетичні товари обкладатимуться митом у 10%.

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо у відповідь на цей крок оголосив, що Оттава запроваджує 25% мита проти американських товарів на суму $155 млрд.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Я_ __
Я_ __
12 березня 2025, 12:29
#
«Трамп не буде вводити 50% мита на сталь та алюміній з Канади — Білий дім»

що ж ти фраєр здав назад…

щось дід здає позиції, як цнотлива дівчина, то буду, то не буду))
+
+15
Андрій М***к
Андрій М***к
12 березня 2025, 12:35
#
Онтаріо першим дало задню, відмовилось від підняття цін на електренергію
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
12 березня 2025, 12:37
#
Ну так на 25% вже ввів. Канада мала вводити у відповідь 25%. Але вже не вводить, тому й Трамп відмовився піднімати ще на 25%.
+
0
Я_ __
Я_ __
12 березня 2025, 13:32
#
Чого це?

вони ввели «Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо у відповідь на цей крок оголосив, що Оттава запроваджує 25% мита проти американських товарів на суму $155 млрд.»

Онтаріо не ввели 25% податок на електроенергію для США, а мита у відповідь ввели.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами