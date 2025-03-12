Трамп не буде вводити 50% мита на сталь та алюміній з Канади — Білий дім

Президент США Дональд Трамп відмовився від наміру запровадити підвищені до 50% тарифи на імпорт сталі та алюмінію з Канади. Про це головний торговий радник Білого дому Пітер Наварро заявив в ефірі CNBC.

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Відмова від додаткових тарифів відбулася через шість годин після того, як Трамп оголосив про свій план подвоїти імпортні мита на канадські метали у відповідь на рішення канадської провінції Онтаріо ввести 25% податок на експорт електроенергії до США.

Пізніше прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд повідомив, що вирішив призупинити дію підвищеного мита, поговоривши з міністром торгівлі США Говардом Лутніком.

Наварро запитали, чи означає це, що в середу не буде введено 50% тарифів на канадські сталь та алюміній. Радник Білого дому відповів: «Правильно».

За його словами, міністр торгівлі Лутнік домовився із главою уряду Онтаріо, щоб провінція не запроваджувала мита на експортовану до США електроенергію.

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Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 11 березня, оголосив про нові тарифи проти Канади у відповідь на запроваджений канадською провінцією Онтаріо 25% податок на електроенергію для США. Вашингтон підвищить до 50% мита на канадську сталь та алюміній.

4 березня Дональд Трамп запровадив мита на товари з Канади. З 4 березня 2025 року імпорт обкладатиметься податком у 25%, а канадські енергетичні товари обкладатимуться митом у 10%.

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо у відповідь на цей крок оголосив, що Оттава запроваджує 25% мита проти американських товарів на суму $155 млрд.