Трамп збільшив мита на окремі канадські товари до 50%

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 11 березня, оголосив про нові тарифи проти Канади у відповідь на запроваджений канадською провінцією Онтаріо 25% податок на електроенергію для США. Вашингтон підвищить до 50% мита на канадську сталь та алюміній. Про це Трамп написав у своїй соцмережі TruthSocial.

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«З огляду на те, що Онтаріо (Канада) запровадила 25% тариф на „електроенергію“, що надходить до Сполучених Штатів, я доручив моєму міністру торгівлі додати додатковий 25% тариф, довівши його до 50%, на всю сталь і алюміній, що постачається до США з Канади», — зазначив президент США.

За його словами, цей тариф набуде чинності завтра, 12 березня.

Крім того, Трамп зазначив, що Канада повинна негайно скасувати свій антиамериканський фермерський тариф у розмірі від 250% до 390% на різні американські молочні продукти.

«Незабаром я оголошу надзвичайний стан у сфері електроенергії в зоні загрози. Це дозволить США швидко вжити необхідних заходів для усунення цієї образливої загрози з боку Канади», — заявив Трамп.

Президент США також сказав, якщо Канада не скасує інші вже давно існуючі мита, то він 2 квітня суттєво підвищить тарифи на автомобілі, що імпортуються до США, що фактично назавжди знищить автомобільну промисловість у Канаді.

Крім того, на думку Трампа, Канада платить дуже мало за національну безпеку, покладаючись на Сполучені Штати для військового захисту.

«Ми дотуємо Канаду на понад $200 млрд на рік. Чому? Це не може продовжуватися», — підкреслив Трамп.

За його словами, єдине, що має сенс — це зробити Канаду П'ятдесят першим штатом США. Якщо це трапиться, то всі тарифи, як і інші спірні питання, будуть неактуальними.

«Податки канадців значно знизяться, вони будуть більш захищені — як у військовому, так і в інших аспектах — ніж будь-коли раніше, проблема Північного кордону зникне, а найбільша та наймогутніша нація у світі стане ще більшою, кращою та сильнішою, ніж будь-коли — і Канада стане її великою частиною», — додав Трамп.

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Нагадаємо

Канадська провінція Онтаріо в понеділок, 10 березня, оголосила про підвищення вартості електроенергії на 25% для американських споживачів у відповідь на введені Трампом 25% тарифи. Онтаріо подає електроенергію в штати Міннесота, Мічиган і Нью-Йорк.