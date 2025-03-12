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12 березня 2025, 9:40

Канадська провінція Онтаріо призупинить 25% мита на експорт електроенергії до США

Канадська провінція Онтаріо тимчасово не застосовуватиме нові мита на поставки електроенергії до США. Таке рішення було ухвалене після погроз президента Дональда Трампа підняти до 50% тарифи на алюміній і сталь із Канади. Про це пише CNN.

Канадська провінція Онтаріо тимчасово не застосовуватиме нові мита на поставки електроенергії до США.

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Що відомо

Прем'єр Онтаріо Даг Форд після переговорів із міністром торгівлі США Говардом Латніком оголосив, що тимчасово призупинить 25% тарифи на експорт електроенергії до трьох штатів США

«Око за око — я погодився тимчасово призупинити мита. Але в нас завжди є цей інструмент у нашому арсеналі, поки ми не сядемо за стіл переговорів», — сказав Форд.

Однак на запитання журналістів, чи є скасування надбавки перемогою Трампа, Форд заперечив.

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«Я б це взагалі не назвав перемогою, тому що цей інструмент все ще залишається у нас, і ми можемо скористатися ним у будь-який момент», — підкреслив він.

Форд також заявив журналістам, що він «впевнений», що Трамп відмовиться від нових тарифів на канадські метали, хоча додав, що не може говорити від імені американської сторони.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 11 березня, оголосив про нові тарифи проти Канади у відповідь на запроваджений канадською провінцією Онтаріо 25% податок на електроенергію для США. Вашингтон підвищить до 50% мита на канадську сталь та алюміній.

4 березня Дональд Трамп запровадив мита на товари з Канади. З 4 березня 2025 року імпорт обкладатиметься податком у 25%, а канадські енергетичні товари обкладатимуться митом у 10%.

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо у відповідь на цей крок оголосив, що що Оттава запроваджує 25% мита проти американських товарів на суму 155 мільярдів доларів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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0
Три літри
Три літри
12 березня 2025, 10:44
#
Пхххх, чомусь забули написати про те що Трумп скасував своє 50% мито.
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
12 березня 2025, 11:30
#
В Трампа більше козирів на руках. Але ви продовжуйте грати в його гру:)
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