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5 березня 2025, 11:36

Канада через нові мита Трампа може залишити американців без світла

Прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд заявив, що у відповідь на запроваджені президентом США мита проти Канади його провінція забороняє американським компаніям брати участь у місцевих закупівлях і «розриває» угоду з компанією Ілона Маска Starlink про надання високошвидкісного інтернету. Про це пише CNN.

Прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд заявив, що у відповідь на запроваджені президентом США мита проти Канади його провінція забороняє американським компаніям брати участь у місцевих закупівлях і «розриває» угоду з компанією Ілона Маска Starlink про надання високошвидкісного інтернету.
Фото: Getty images

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Що відомо

«Ми розриваємо контракт Онтаріо зі Starlink. З цим покінчено. Його більше немає», — завив Форд.

У листопаді у провінції повідомляли, що SpaceX мала запропонувати свої послуги супутникового інтернету Starlink близько 15 000 будинків і підприємств.

Крім того, Даг Форд пригрозив застосувати 25% надбавку на електроенергію, яку його провінція постачає до США, якщо у Трампа не переглянуть рішення про мита.

«Ми без вагань відключимо і їхню електроенергію. Ми повинні переконатися, що Америка відчує біль», — зазначив він.

Премʼєр Онтаріо також додав, що насамперед такі заходи завдадуть шкоди тим штатам, де підтримують Дональда Трампа.

До того ж, за словами Форда, Рада з контролю за алкогольними напоями Онтаріо прибирає американську продукцію з полиць магазинів.

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Нагадаємо

4 березня Дональд Трамп запровадив мита на товари з Канади. З 4 березня 2025 року імпорт обкладатиметься податком у 25%, а канадські енергетичні товари обкладатимуться митом у 10%.

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо у відповідь на цей крок оголосив, що що Оттава запроваджує 25% мита проти американських товарів на суму 155 мільярдів доларів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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