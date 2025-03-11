Біткоїн впав нижче 77 000, Ethereum — $1 800: що нового на крипторинку

Біткоїн впав нижче 77 000

В ніч з 10 на 11 березня ціна першої криптовалюти в моменті впала до $76 806. Потім біткоїн відновив свої позиції. На момент написання новини ціна активу становить $80 667. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

За останню добу цифрове золото подешевшало на 1,7%, за тиждень актив втратив 3%.

Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонстрували падіння. Найбільше зниження за 24 години у Dogecoin (-7,7%) та Ethereum (-7,5%). Зазначимо, що Ethereum вночі падав до $1 788, потім піднявся до $1 910.

Загальна капіталізація криптовалютного ринку також знижується. З початку березня показник впав з $3,15 трлн до $2,61 трлн.

Засновник і CEO WhaleWire Джейкоб Кінг вважає, що настав ведмежий ринок.

Серед основних негативних факторів він назвав:

падіння біткоїна майже на 30% від січневих рівнів;

ліквідацію довгих позицій на суму понад $5 млрд за останні чотири дні;

розчарування учасників ринку щодо крипторезерву США;

падіння інституційного попиту, що виразилося в рекордному відтоку з ETF.

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У спотових біткоїн- і Ethereum-ETF зафіксовано відтік капіталу на тлі просідання на крипторинку

10 березня 2025 року спотові біткоїн- і Ethereum-ETF відзначилися негативною динамікою. Загальний добовий відтік капіталу з цих секторів становив понад $312 млн. Про це свідчать дані SoSoValue.

Із фондів на базі першої криптовалюти вивели $278,55 млн. Зокрема, негативною динамікою відзначилися такі продукти:

IBIT — $89,24 млн;

FBTC — $134,04 млн;

GBTC — $20,6 млн;

BITB — $6,84 млн;

BTCO — $14,2 млн;

EZBC — $13,64 млн.

За жодною з позицій не було зафіксовано чистого припливу коштів.

Це шостий день, який сектор закриває в «червоній» зоні. За цей період із продуктів на базі першої криптовалюти вивели понад $1 млрд.

З фондів на базі Ethereum, зі свого боку, вивели $34 млн. Негативною динамікою відзначилися чотири ETF:

ETHE — $4,84 млн;

ETH — $3,88 млн;

FETH — $23,68 млн;

ETHW — $1,6 млн.

Як і у випадку зі спотовими біткоїн-ETF, жоден із продуктів у секторі не відзначився позитивною динамікою.

У цьому випадку негативна динаміка триває чотири торгові дні поспіль. За цей період із фондів на базі другої за капіталізацією криптовалюти вивели сумарно понад $156 млн.

У Південній Кореї запропонували включити біткоїн у резерв країни

Фінансові експерти та опозиційні політики Південної Кореї закликали уряд країни інтегрувати біткоїн до національних резервів і розробити стейблкоїн, забезпечений корейською воною. Про це повідомляє The Korea Herald.

Під час форуму, організованого Демократичною партією напередодні офіційного створення національного резерву криптоактивів в США, CEO блокчейн-компанії xCrypton Кім Чен Сен наголосив на необхідності стратегічної відповіді на кроки США щодо даного питання та наполіг на розробці «чіткої політики» уряду Південної Кореї.

Нагадаємо, що 7 березня 2025 року президент США Дональд Трамп підписав указ про формування стратегічного біткоїн-резерву.

Трамп покладе край дебанкінгу криптокомпаній — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп підпише указ, спрямований на зняття бар'єрів для доступу криптокомпаній до банківських послуг. Про це повідомляє Decrypt із посиланням на джерела.

У спільноті ймовірна змова адміністрації Джо Байдена з дебанкінгу гравців галузі отримала назву «Операція Chokepoint 2.0».

Виконавчий директор робочої групи з ринків цифрових активів Бо Хайнс підтвердив розробку заходів, але не розкрив жодних подробиць.

«Я думаю, індустрія може очікувати чогось найближчим часом», — заявив він.

Чиновник також повторив, що адміністрація Трампа має намір покласти край усім практикам, пов’язаним з «Операцією Chokepoint 2.0».

Одне з джерел видання повідомило, що указ, найімовірніше, вплине на політику ФРС щодо основних рахунків. Вони дають змогу отримати доступ до центробанку та здійснювати прямі платежі.

За часів президентства Байдена ФРС відмовлялася відкривати основні розрахункові рахунки компаніям, орієнтованим на криптоіндустрію — таким як Custodia, фактично стримуючи їхній розвиток.

Однак центробанк формально залишається незалежним органом, і у виконавчої влади немає прямих важелів впливу на його рішення. За чутками, на майбутній зустрічі високопоставлені чиновники Білого дому збираються обговорити можливі юридичні перешкоди для підготовки відповідного указу.

Представник адміністрації спростував цю інформацію, але підтвердив, що процес скасування «Операції Chokepoint 2.0» запущено.

За словами співрозмовників видання, указ може вийти за межі пов’язаних із банками питань. Серед інших його положень, імовірно, буде норма, згідно з якою доларові стейблкоїни не повинні вважатися цінними паперами.