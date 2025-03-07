Трамп затвердив формування стратегічного запасу біткоїнів. Крипторинок відреагував падінням

Президент США Дональд Трамп підписав довгоочікуваний указ про створення стратегічного резерву біткоїнів і додаткового запасу інших цифрових активів. Про це повідомляє Bloomberg.

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Попри бурхливі схвальні дописи керівників криптовалютних компаній у соцмережах, біткоїн та інші криптовалюти відреагували на цей крок падінням.

У розпорядженні, яке спочатку оприлюднив у X «криптоцар» Білого дому Девід Сакс, зазначено, що уряд не використовуватиме гроші платників податків для фінансування стратегічного резерву найбільшого цифрового активу.

За словами Сакса, резерв буде капіталізовано коштом біткоїнів, які вже належать федеральному уряду, які були конфісковані в рамках кримінального або цивільного судочинства, і США не продаватимуть криптовалюту, внесену в цей резерв.

«Уряд не буде купувати додаткові активи для резерву, крім тих, які отримані в результаті конфіскації», — написав він.

Наказ Трампа уповноважує міністрів фінансів і торгівлі розробляти «бюджетно-нейтральні стратегії» для придбання додаткових біткоїнів, за умови, що це не спричинить додаткових витрат для американських платників податків.

Сакс додав, що тим самим указом створюється ще один запас, що складається з інших цифрових активів, крім біткоїна.

На відміну від стратегічного резерву, уряд не буде цілеспрямовано поповнювати цей запас, а лише управлятиме вилученими активами під наглядом Міністерства фінансів.

Наразі США володіють біткоїнами на суму близько $16,4 млрд і сімома іншими токенами на близько $400 млн, які в основному пов’язані з конфіскацією активів у цивільних і кримінальних справах.

Реакція ринку

В моменті біткоїн впав до $84 979, але потім почав відвойовувати позиції. На момент написання новини вартість першої криптовалюти становить близько $88 000. За добу актив втратив 4,5%. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонстрували падіння. За останні 24 години Dogecoin втратив 7,7%, Cardano — 7,6%, Ethereum — 5,9%.