Президент США Дональд Трамп підписав довгоочікуваний указ про створення стратегічного резерву біткоїнів і додаткового запасу інших цифрових активів. Про це повідомляє Bloomberg.
Трамп затвердив формування стратегічного запасу біткоїнів. Крипторинок відреагував падінням
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Попри бурхливі схвальні дописи керівників криптовалютних компаній у соцмережах, біткоїн та інші криптовалюти відреагували на цей крок падінням.
У розпорядженні, яке спочатку оприлюднив у X «криптоцар» Білого дому Девід Сакс, зазначено, що уряд не використовуватиме гроші платників податків для фінансування стратегічного резерву найбільшого цифрового активу.
За словами Сакса, резерв буде капіталізовано коштом біткоїнів, які вже належать федеральному уряду, які були конфісковані в рамках кримінального або цивільного судочинства, і США не продаватимуть криптовалюту, внесену в цей резерв.
«Уряд не буде купувати додаткові активи для резерву, крім тих, які отримані в результаті конфіскації», — написав він.
Наказ Трампа уповноважує міністрів фінансів і торгівлі розробляти «бюджетно-нейтральні стратегії» для придбання додаткових біткоїнів, за умови, що це не спричинить додаткових витрат для американських платників податків.
Сакс додав, що тим самим указом створюється ще один запас, що складається з інших цифрових активів, крім біткоїна.
На відміну від стратегічного резерву, уряд не буде цілеспрямовано поповнювати цей запас, а лише управлятиме вилученими активами під наглядом Міністерства фінансів.
Наразі США володіють біткоїнами на суму близько $16,4 млрд і сімома іншими токенами на близько $400 млн, які в основному пов’язані з конфіскацією активів у цивільних і кримінальних справах.
Реакція ринку
В моменті біткоїн впав до $84 979, але потім почав відвойовувати позиції. На момент написання новини вартість першої криптовалюти становить близько $88 000. За добу актив втратив 4,5%. Про це свідчать дані CoinMarketCap.
Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонстрували падіння. За останні 24 години Dogecoin втратив 7,7%, Cardano — 7,6%, Ethereum — 5,9%.
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Коментарі - 5
Криптоцар не знає що інших грошей у держави немає…
Такі тепер бюрократи в США…
За словами Сакса, резерв буде капіталізовано коштом біткоїнів, які вже належать федеральному уряду, які були конфісковані в рамках кримінального або цивільного судочинства, і США не продаватимуть криптовалюту, внесену в цей резерв.
Криптоцар забув що держава забов'язана це майно реалізувати, а гроши перерахувати в бюджет на потреби платників податків.
«Уряд не буде купувати додаткові активи для резерву, крім тих, які отримані в результаті конфіскації», — написав він.
Такий фонт наврядчи можна буде назвати хоча б тактичним…
Наразі США володіють біткоїнами на суму близько $16,4 млрд і сімома іншими токенами на близько $400 млн, які в основному пов’язані з конфіскацією активів у цивільних і кримінальних справах.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-bayden-bilyy-dim-byudzhet-ssha/32874611.html
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…
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Нагадаю що навіть допомога Україні і то на більшу суму надана.
«Такий фонт наврядчи можна буде назвати хоча б тактичним…»
Ну чому, сума вже зараз в них приємна в такому резерві, воно собі є і їсти не просить, а з часом можуть користуватися цими коштами знижуючи зовнішній борг США, можливо під такі речі навіть закони якісь відповідні приймуть.
«Наразі США володіють біткоїнами на суму близько $16,4 млрд і сімома іншими токенами на близько $400 млн, які в основному пов’язані з конфіскацією активів у цивільних і кримінальних справах.»
«Криптоцар забув що держава забов’язана це майно реалізувати, а гроши перерахувати в бюджет на потреби платників податків.»
Те що ти кажеш, само собою має сенс, але в контексті політики Трампа, ну приймуть закон відповідний і зроблять виключення для цього класу активів, наче закони під щось ніколи не приймалися, тим паче ті самі платники податків (криптани) підтримують Трампа в створенні такого резерву, тому, в розрізі США, справу зроблено
Я мав на увазі що гроші від конфіскації це теж гроші платників податків. Це не якись гроші яки прийшли ззовні, чи були подаровані.