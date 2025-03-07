Українці за рік збільшили обсяг інвестицій в ОВДП на 33% — Мінфін

Обсяг інвестицій юридичних та фізичних осіб за рік (1 березня 2025 року до 1 березня 2024 року) зріс на 33% до 267 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Водночас частка юридичних та фізичних осіб у загальному обсязі ОВДП збільшилась у порівнянні з минулим роком і складає на початок березня 2025 року 10,1% та 4,4% відповідно (у березні 2024 року — 8,9% та 3,6% відповідно).

У лютому 2025 року Міністерство фінансів залучило від випуску державних облігацій 26,4 млрд грн.

Станом на 1 березня, в обігу перебувають ОВДП на понад 1,84 трлн гривень:

найбільша частка знаходиться у комерційних банків (46,6%) та НБУ (36,8%),

частка юридичних осіб та фізичних осіб — 10,1% та 4,4% відповідно,

частка нерезидентів складає 1,1%,

частка страхових компаній — 1%,

частка територіальних громад — 0,02%.

Читайте також: НБУ розширює перелік бенчмарк-ОВДП

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 19 лютого 2025 року Міністерство фінансів спільно з Національним банком України провели свій перший аукціон з обміну державних облігацій (switch-аукціон) на внутрішньому ринку з використанням нової функції платформи аукціонів Bloomberg.

Аукціони з обміну державних облігацій (switch-аукціони) дають змогу обмінювати раніше випущені державні боргові інструменти (інструменти, які будуть невдовзі погашатись, або неліквідні інструменти) на нові або нещодавно розміщені папери.

Це допомагає згладжувати графік погашення державного боргу та забезпечує більш ефективне управління ліквідністю.