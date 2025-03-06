НБУ розширює перелік бенчмарк-ОВДП

Національний банк розширює перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Що відомо

Так, з 11 березня 2025 року до переліку бенчмарк-ОВДП буде додано ОВДП з ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000234553, перше розміщення якого Мінфін здійснив 25 лютого 2025 року.

Це рішення підтримає активність банків на аукціонах Міністерства фінансів із розміщення ОВДП, що важливо для забезпечення фінансування державного бюджету виключно на беземісійній основі.

Нагадаємо

Банки мають змогу зараховувати визначений перелік бенчмарк-ОВДП у покриття до 60% обсягу обов’язкових резервів. Відповідний перелік визначається Національним банком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів України.

З 11 березня 2025 року він міститиме 17 випусків цінних паперів, а саме: UA4000227102, UA4000227185, UA4000227193, UA4000227201, UA4000227490, UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811 UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA4000233613, UA4000234140 та новий UA4000234553.

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Розширення переліку бенчмарк-ОВДП для покриття банками частини обов’язкових резервів затверджено рішенням Правління НБУ, що набирає чинності з 10 березня 2025 року.