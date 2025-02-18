Switch-сделки с ОВГЗ: Минфин впервые проведет аукцион по обмену облигаций государственного займа

Министерство финансов завтра, 19 февраля, впервые проведет аукцион по обмену облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщается на сайте министерства.

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Во время первого аукциона Минфин предлагает владельцам ОВГЗ с погашением 26 февраля 2025 обменять их на новые двухлетние облигации со сроком погашения 13 января 2027, сообщается на сайте министерства.

Министерство финансов оценивает справедливую стоимость предлагаемых к обмену облигаций в 107,722% от номинала.

Switch-операции по ОВГЗ

В сентябре 2024 года Кабинет Министров урегулировал возможность обмена облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), делегировав соответствующие полномочия Минфина.

В Министерстве финансов объясняли, что эти изменения приняты в целях имплементации Среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2024−2026 годы и призваны повысить эффективность управления государственным внутренним долгом.

В частности, правительство разрешило Минфину осуществлять switch-сделки — активные операции по управлению государственным долгом путем проведения аукционов по размещению государственных облигаций с одновременным обменом на находящиеся в обращении облигации другого выпуска.

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Ожидается, что это позволит Министерству финансов более гибко подходить к управлению ликвидностью путем проактивного обмена облигаций с коротким сроком до погашения на новые облигации, уменьшая таким образом одномоментные платежи с Единого казначейского счета при погашении облигаций.

В Минфине отмечали, что switch-операции являются стандартной практикой операций на локальном долговом рынке в европейских странах и позволяют повысить ликвидность рынка и качество управления ликвидностью правительства. Операции будут производиться на регулярной основе на базе Bloomberg Auction System, которая используется для проведения регулярных аукционов по размещению ОВГЗ.

«Это нововведение позволит осуществлять реинвестирование погашений гораздо эффективнее, что в свою очередь будет способствовать сглаживанию графика погашений. Теперь украинский внутренний рынок облигаций будет иметь доступ к инструменту, уже давно используемому в аналогичных рынках других стран», — отмечал правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.