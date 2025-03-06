У Білому домі назвали фейком інформацію, що з’явилась у ЗМІ, про наміри адміністрації президента Дональда Трампа скасувати тимчасовий правовий статус для близько 240 тисяч українців, які втекли від війни з росією. Про це в X написала речниця Білого дому Керолайн Левітт.
Білий дім спростував інформацію про скасування легального статусу для біженців з України
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Вона заявила, що журналісти Reuters опублікували фейкову новину.
This is more fake news from Reuters based on anonymous sources who have no idea what they are talking about.— Karoline Leavitt (@PressSec) March 6, 2025
The truth: no decision has been made at this time. pic.twitter.com/djf0CjTfiD
«Це чергова брехлива новина від Reuters, заснована на анонімних джерелах, які не мають жодного уявлення про те, що говорять. Правда: наразі жодного рішення не прийнято», — написала Левітт.
Нагадаємо
Reuters повідомило, що адміністрація Трампа у квітні 2025 року планує скасувати тимчасовий правовий статус для близько 240 тисяч українських біженців.
Раніше «Мінфін» писав, що служба громадянства та імміграції США повідомила про призупинення програми для українців, що втікають до США від війни, United for Ukraine.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі