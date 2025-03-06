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6 березня 2025, 17:15

У Трампа хочуть позбавити законного статусу 240 000 українських біженців

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує скасувати тимчасовий правовий статус приблизно для 240 000 українців, які втекли від війни з росією, пише Forbes.ua з посиланням на Reuters.

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує скасувати тимчасовий правовий статус приблизно для 240 000 українців, які втекли від війни з росією, пише Forbes.ua з посиланням на Reuters.► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо відомоКрок, який очікується вже у квітні, стане повною протилежністю до того підходу, з яким українці стикалися за адміністрації президента Джо Байдена.
Фото: depositphotos

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Крок, який очікується вже у квітні, стане повною протилежністю до того підходу, з яким українці стикалися за адміністрації президента Джо Байдена.

Заплановане позбавлення захисту для українців почалося ще до того, як Трамп публічно посперечався із президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня.

Це частина ширших зусиль адміністрації Трампа щодо позбавлення законного статусу понад 1,8 млн мігрантів, яким дозволили вʼїхати до США за тимчасовими програмами, запущеними за адміністрації Байдена, повідомили джерела.

Читайте також: США призупинили дію програми U4U для біженців з України

Згідно з внутрішнім електронним листом ICE, з яким ознайомилося агентство Reuters, мігранти, позбавлені статусу, можуть зіткнутися з прискореною процедурою депортації.

Нагадаємо

У середині січня за адміністрації Джо Байдена Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило про продовження на 18 місяців (до жовтня 2026 року) тимчасового захищеного статусу (TPS) для українців, які уже перебувають у США в звʼязку з триваючою війною. Згідно з урядовими даними, за програмою TPS для України 103 700 українців перебувають у США.

Ще однією програмою, за якою українські втікачі від війни потрапляють до США, є програма U4U, яку започаткував Байден. Станом на вересень 2023 року за програмою U4U до США приїхало понад 150 000 українців.

Трамп як кандидат пообіцяв покласти край програмам Байдена, заявивши, що вони виходять за межі законодавства США.

28 січня Служба громадянства та імміграції США повідомила про призупинення програми для українців, що втікають до США від війни, United for Ukraine (U4U).

Джерело: Мінфін
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