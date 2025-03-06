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6 березня 2025, 19:04

НБУ не планує змінювати структуру міжнародних резервів з часткою доларів 82,8%

Національний банк наразі не планує змінювати структуру міжнародних резервів, в яких частка активів у доларах США на 1 лютого становила 82,8%. Крім того, регулятор не розглядає ризик замороження резервів з боку США і продовжує керуватися поточною інвестиційною декларацією. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час монетарного брифінгу, повідомляє Інтерфак-Україна.

Національний банк наразі не планує змінювати структуру міжнародних резервів, в яких частка активів у доларах США на 1 лютого становила 82,8%.
Фото: НБУ

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«Наразі у нас немає цього питання в порядку денного. Ми уважно слідкуємо, незалежно від подій, які зараз відбуваються. Це завжди в фокусі уваги Національного банку і нашої команди за відповідними подіями на міжнародному ринку, але говорити про те, що ми наразі якось розглядаємо це питання з огляду на події, — ні», — відповів голова НБУ Андрій Пишний на відповідне запитання.

Він підкреслив, що Нацбанк розглядає США як стратегічного партнера.

«Наразі Національний банк знаходиться в базовому сценарії. І ми не розглядаємо подібного роду розвитку подій», — прокоментував Пишний можливість замороження США міжнародних резервів України.

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Він повідомив, що питання переприв’язки від долару до євро комплексне, обговорюється з ринком.

«Рада оверсайту нещодавно це питання розглядала, дискутувала. Сказати, що це питання у нас знаходиться вже на виході, ні. Ми розглядаємо різні варіанти і підходимо до вирішення цього питання саме комплексно», — зазначив голова НБУ.

Його заступник Юрій Гелетій додав, що рада оверсайту розглядала питання щодо частки розрахунків у євро. За його словами, за імпорт воно наближається до 50%, за експорт — понад 30%, на готівковому ринку — біля 22−23%.

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«Подальше розширення частки євро може цю дискусію актуалізувати. Вона безумовно буде комплексною і доволі широкою. Особливо ми повинні враховувати, що це питання може набирати більшої актуальності в контексті нашої європейської інтеграції», — зауважив Гелетій.

Щодо резервів, то, за його словами, Нацбанк наразі керується своєю інвестиційною декларацією, яка визначає основні тактичні та стратегічні засади щодо управління золотовалютними резервами стосовно їх дохідності.

Нагадаємо

Станом на 1 лютого, згідно з інформацією на сайті Нацбанку, міжнародні резерви складали $43,01 млрд в еквіваленті, у тому числі активи в доларах — $35,618 млрд, в EUR — $4,287 млрд, в GBP — $0,177 млрд, JPY — $0,166 млрд, в CNY — $0,279 млрд, золото — $2,45 млрд, інші — $0,034 млрд.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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